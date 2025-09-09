Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: nematau jokios problemos pagerinti santykius su Kinija

2025-09-09 11:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 11:27

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nematąs jokios problemos dėl naujosios Vyriausybės siekio atkurti glaudesnius santykius su Kinija. Visgi, pasak šalies vadovo, žengti šį žingsnį turi norėti abi šalys.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nematąs jokios problemos dėl naujosios Vyriausybės siekio atkurti glaudesnius santykius su Kinija. Visgi, pasak šalies vadovo, žengti šį žingsnį turi norėti abi šalys.

REKLAMA
0

„Diplomatiniai santykiai su Kinija nėra nutraukti, tiesiog atstovavimo lygis šiuo metu yra pažemintas. Nematau jokios problemos pagerinti tuos santykius su Kinija arba pasiekti intensyvesnių santykių su Kinija“, – antradienį žurnalistams teigė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet žinote, čia kaip ir šeimoje – turi būti abipusis noras. Jeigu viena iš pusių nenori arba kol kas varžosi, tai kitos pusės geri norai, jie prie rezultato neveda. Tai šiuo metu kol kas matome signalų stygių iš Kinijos pusės, kad jie tikrai nuoširdžiai yra pasirengę gerinti santykius“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, Ingos Ruginienės formuojamas Ministrų kabinetas tokių formuluočių atsisako. Vietoje to, naujojoje Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.

REKLAMA

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.

Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų