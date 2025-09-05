Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: panašu, kad praradome Rusiją ir Indiją Kinijai

2025-09-05 13:38 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-05 13:38

Panašu, kad praradome Indiją ir Rusiją Kinijai, sako JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rašo „Sky news“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Panašu, kad praradome Indiją ir Rusiją Kinijai, sako JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rašo „Sky news“.

REKLAMA
1

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas ir Indijos lyderis Narendra Modi šią savaitę vyko į Kiniją, kur dalyvavo eilėje susitikimų.

N. Modi išvyko prieš trečiadienį Pekine vykusį karinį paradą, o V. Putinas buvo vienas iš Kinijos lyderio Xi Jinpingo garbės svečių, užėmęs svarbią vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas jau seniai kritikuoja Indijos artimus santykius su Rusija ir taiko jai padidintus muitus už didesnį Maskvos naftos pirkimą.

Tačiau kai kurie analitikai kritikavo šį žingsnį, sakydami, kad D. Trumpas pats stumtelėjo N. Modi į Xi Jinpingo glėbį.

Dar kiek anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja rengia sąmokslą prieš JAV.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas grasina Iranui atsaku: „JAV galia ir jėga užgrius jus tokiu mastu, kokio dar niekada nebuvo“ (nuotr. SCANPIX)
Iš Kinijos – signalas Trumpui, jis akivaizdžiai supyko (14)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
5 karai, kurie gali prasidėti per artimiausius 5 metus: minima ir Lietuva (109)
Indija meta iššūkį JAV: atnaujino naftos pirkimus iš Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Indija meta iššūkį JAV: atnaujino naftos pirkimus iš Rusijos (5)
Indija ir JAV atsidūrė santykių krizėje dėl Rusijos: nors Trumpas keršija, Modi nepasiduoda (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Artėjantis lūžio momentas: netrukus Indijai teks rinktis tarp JAV ir Rusijos (21)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų