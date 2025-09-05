Trumpas: panašu, kad praradome Rusiją ir Indiją Kinijai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas ir Indijos lyderis Narendra Modi šią savaitę vyko į Kiniją, kur dalyvavo eilėje susitikimų.
N. Modi išvyko prieš trečiadienį Pekine vykusį karinį paradą, o V. Putinas buvo vienas iš Kinijos lyderio Xi Jinpingo garbės svečių, užėmęs svarbią vietą.
D. Trumpas jau seniai kritikuoja Indijos artimus santykius su Rusija ir taiko jai padidintus muitus už didesnį Maskvos naftos pirkimą.
Tačiau kai kurie analitikai kritikavo šį žingsnį, sakydami, kad D. Trumpas pats stumtelėjo N. Modi į Xi Jinpingo glėbį.
Dar kiek anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja rengia sąmokslą prieš JAV.
