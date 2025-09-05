Ispanijoje vyksta 3-mečio paieška: įtariama, kad jis buvo išvežtas į Rusiją

Vyksta plataus masto policijos operacija siekiant surasti trejų metų berniuką, po to kai jo britas tėvas pranešė apie sūnaus dingimą Marbeljoje (Ispanija) policijai.
Tėvas paskutinį kartą apie sūnų girdėjo liepos 4 d., tačiau į policiją kreipėsi tik rugpjūčio 7 d. Spėjama, kad berniukas paskutinį kartą buvo matytas Marbeljoje liepos pradžioje.
Manoma, kad motina berniuką išsivežė į Rusiją
Pareigūnai mano, kad berniukas, vardu Oliveris, galėjo būti išvežtas į Rusiją – savo motinos gimtinę.
Ispanijos vidaus reikalų ministerija paskelbė Oliverio nuotrauką ir nurodė, kad jis gimė 2021 m. lapkričio 3 d.
Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama: „Oliveris dingo 2025 m. liepos 4 d. Jis gimė 2021 m. lapkričio 3 d. Kai jis dingo, jam buvo treji metai. Berniukas dingo iš Marbeljos, Malagos provincijos. Jis turi pilkas akis, šviesius plaukus, yra 85 cm ūgio ir sveria 15 kg.“
Policijos atstovas patvirtino, kad berniukas ir jo tėvas yra britų piliečiai, o motina – Rusijos pilietė. Jis teigė manantis, jog „motina išvyko iš Ispanijos ir išsivežė berniuką į savo gimtinę – Rusiją.“
Be to, kaip praneša „Yahoo News“, patikimas šaltinis nurodė, kad „berniuko mama ir tėtis yra išsiskyrę. Buvo teismo sprendimas, draudžiantis motinai išvežti berniuką iš Ispanijos.“
