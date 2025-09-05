Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijoje vyksta 3-mečio paieška: įtariama, kad jis buvo išvežtas į Rusiją

2025-09-05 12:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 12:56

Ispanijoje dingusio trejų metų britų berniuko paieškos įgauna pagreitį – pareigūnai įtaria, kad vaiką pagrobė jo rusų kilmės motina ir išvežė į Rusiją, nors jai tai buvo draudžiama teismo sprendimu.

Ispanijoje vyksta 3-mečio berniuko paieška: įtariama, kad jis buvo išvežtas į Rusiją (nuotr. „Solarpix“) (nuotr. stop kadras)

Ispanijoje dingusio trejų metų britų berniuko paieškos įgauna pagreitį – pareigūnai įtaria, kad vaiką pagrobė jo rusų kilmės motina ir išvežė į Rusiją, nors jai tai buvo draudžiama teismo sprendimu.

REKLAMA
0

Vyksta plataus masto policijos operacija siekiant surasti trejų metų berniuką, po to kai jo britas tėvas pranešė apie sūnaus dingimą Marbeljoje (Ispanija) policijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tėvas paskutinį kartą apie sūnų girdėjo liepos 4 d., tačiau į policiją kreipėsi tik rugpjūčio 7 d. Spėjama, kad berniukas paskutinį kartą buvo matytas Marbeljoje liepos pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad motina berniuką išsivežė į Rusiją

Pareigūnai mano, kad berniukas, vardu Oliveris, galėjo būti išvežtas į Rusiją – savo motinos gimtinę.

REKLAMA

Ispanijos vidaus reikalų ministerija paskelbė Oliverio nuotrauką ir nurodė, kad jis gimė 2021 m. lapkričio 3 d.

Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama: „Oliveris dingo 2025 m. liepos 4 d. Jis gimė 2021 m. lapkričio 3 d. Kai jis dingo, jam buvo treji metai. Berniukas dingo iš Marbeljos, Malagos provincijos. Jis turi pilkas akis, šviesius plaukus, yra 85 cm ūgio ir sveria 15 kg.“

REKLAMA
REKLAMA

Policijos atstovas patvirtino, kad berniukas ir jo tėvas yra britų piliečiai, o motina – Rusijos pilietė. Jis teigė manantis, jog „motina išvyko iš Ispanijos ir išsivežė berniuką į savo gimtinę – Rusiją.“

Be to, kaip praneša „Yahoo News“, patikimas šaltinis nurodė, kad „berniuko mama ir tėtis yra išsiskyrę. Buvo teismo sprendimas, draudžiantis motinai išvežti berniuką iš Ispanijos.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų