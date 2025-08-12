Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Dingęs ir 5-metus nelankęs mokyklos 12-metis atsirado

2025-08-12 12:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 12:03

Praėjusią savaitę dingęs 12-metis atsirado. Paaiškėjo, kad šiuo metu jis gyvena Vokietijoje su mama.

Policija BNS Foto

Praėjusią savaitę dingęs 12-metis atsirado. Paaiškėjo, kad šiuo metu jis gyvena Vokietijoje su mama.

REKLAMA
6

Kaip jau rašėme, vaikas net 5 metus nelankė mokyklos. Neeilinį atvejį ėmė aiškintis Tauragės savivaldybė ir vaikų teisės, tačiau valdininkai taip ir negali atsakyti į, atrodytų, paprastą klausimą – kodėl vaiko niekas nepasigedo net penkerius metus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Gretos Kęsminaitės-Pudžemės teigimu, berniukas šiuo metu yra Vokietijoje ir gyvena kartu su mama. 

REKLAMA
REKLAMA

„Berniukas šiuo metu gyvena Vokietijoje. Informacija yra perduota prokuratūrai, kuri turės priimti sprendimą arba tęsti ikiteisminį tyrimą arba tiesiog jį nutraukti“, – nurodė G. Kęsminaitė–Pudžemė. 

Tauragės policijos atstovė pridėjo, kad informacija taip pat perduota ir vaikų teisėms. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Šakės
Šakės
2025-08-12 13:05
Prie ko čia ikiteisminis ir prokaratūra? Visai išprotėjo. Kur gyvena ten ir lanko mokyklą, nepagrobtas ir joks ne dingęs tas vaikas, o su mama. Bepročiai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų