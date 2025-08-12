Dingęs ir 5-metus nelankęs mokyklos 12-metis atsirado

Kaip jau rašėme, vaikas net 5 metus nelankė mokyklos. Neeilinį atvejį ėmė aiškintis Tauragės savivaldybė ir vaikų teisės, tačiau valdininkai taip ir negali atsakyti į, atrodytų, paprastą klausimą – kodėl vaiko niekas nepasigedo net penkerius metus.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Gretos Kęsminaitės-Pudžemės teigimu, berniukas šiuo metu yra Vokietijoje ir gyvena kartu su mama.
„Berniukas šiuo metu gyvena Vokietijoje. Informacija yra perduota prokuratūrai, kuri turės priimti sprendimą arba tęsti ikiteisminį tyrimą arba tiesiog jį nutraukti“, – nurodė G. Kęsminaitė–Pudžemė.
Tauragės policijos atstovė pridėjo, kad informacija taip pat perduota ir vaikų teisėms.
