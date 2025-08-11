Klaipėdoje rasta dingusi nepilnametė

Kaip socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje nurodė Klaipėdos apskrities policija, dingo 2009 metais gimusi mergina.
Vėliau patvirtinta, kad mergina rasta.
Nenustebsiu
jei vel koks gruzinas ale nezinodamas kabinejosi prie nepilnameciu merginu, pas juos gi galima nuo 12 jau “zenytis”.. varyt visus kitataucius lauk, nes bus kaip svedijoj, o pas mus policijos taip pat truksta, del to jie pasijaus tik laisvesni !!!
Kas su QR yra
Kol nebuvo lietuvoje migrantu tokiu dalyku nebudavo ir dar kada buvo konservu valdzia nebuvo tiek atveju susijusiu su narkotikai losimais elekroninem cigaretem ir daug kitu nesamoniu
Gal
Daugiau info zmoniems suteikit, kur kada ir kaip? Visiskai nulinis straipsnis.