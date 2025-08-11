Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje rasta dingusi nepilnametė

2025-08-11 22:21 / šaltinis: BNS
2025-08-11 22:21

Klaipėdoje pirmadienį apie vidurdienį dingus nepilnametei, policija prašė visuomenės pagalbos.

Policija (nuotr. Elta)

Klaipėdoje pirmadienį apie vidurdienį dingus nepilnametei, policija prašė visuomenės pagalbos.

REKLAMA
8

Kaip socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje nurodė Klaipėdos apskrities policija, dingo 2009 metais gimusi mergina.

Vėliau patvirtinta, kad mergina rasta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nenustebsiu
Nenustebsiu
2025-08-11 23:44
jei vel koks gruzinas ale nezinodamas kabinejosi prie nepilnameciu merginu, pas juos gi galima nuo 12 jau “zenytis”.. varyt visus kitataucius lauk, nes bus kaip svedijoj, o pas mus policijos taip pat truksta, del to jie pasijaus tik laisvesni !!!
Atsakyti
Kas su QR yra
Kas su QR yra
2025-08-12 00:14
Kol nebuvo lietuvoje migrantu tokiu dalyku nebudavo ir dar kada buvo konservu valdzia nebuvo tiek atveju susijusiu su narkotikai losimais elekroninem cigaretem ir daug kitu nesamoniu
Atsakyti
Gal
Gal
2025-08-12 03:33
Daugiau info zmoniems suteikit, kur kada ir kaip? Visiskai nulinis straipsnis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų