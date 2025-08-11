Artimieji šaukiasi visuomenės pagalbos – sostinėje dingo Alzheimeriu sergantis 74-erių vyras

Kaip socialiniuose tinkluose praneša dingusiojo artimieji, šią naktį V. Stonkus išėjo iš namų ir negrįžo. Jie prideda, kad vyras serga Alzheimerio liga, todėl gali sunkiai orientuotis aplinkoje.
„Sveiki, šiąnakt apie 3-5 val. Vilniuje iš Viršupio sodų išėjo Virginijus Stonkus (1951 m.) ir negrįžo. Apsivilkęs šviesiai pilką švarkelį. Serga Alzheimeriu. Aplinkoj orientuojasi sunkiai“, – nurodė artimieji.
Įraše artimieji taip pat pažymėjo, kad V. Stonkus gali klausti kelio į Šiaulius arba Plungę.
Pastebėjus vyrą, prašoma nelikti abejingiems ir apie tai pranešti telefonu.
„Jei pastebėjote panašų vyrą ar turite kokios informacijos, skambinkite 112 arba +37067438458. Prašome pasidalinti šiuo įrašu – kiekviena minutė svarbi“, – prašo artimieji.
