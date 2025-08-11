Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Artimieji šaukiasi visuomenės pagalbos – sostinėje dingo Alzheimeriu sergantis 74-erių vyras

2025-08-11 13:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 13:12

Vilniuje pirmadienio naktį dingo Alzheimeriu sergantis 74 -erių Virginijus Stonkus. Artimieji praneša, kad vyras sunkiai orientuojasi aplinkoje ir prašo pagalbos jį randant. 

Dingo Virginijus Stonkus (tv3.lt koliažas)

Vilniuje pirmadienio naktį dingo Alzheimeriu sergantis 74 -erių Virginijus Stonkus. Artimieji praneša, kad vyras sunkiai orientuojasi aplinkoje ir prašo pagalbos jį randant. 

Kaip socialiniuose tinkluose praneša dingusiojo artimieji, šią naktį V. Stonkus išėjo iš namų ir negrįžo. Jie prideda, kad vyras serga Alzheimerio liga, todėl gali sunkiai orientuotis aplinkoje.

„Sveiki, šiąnakt apie 3-5 val. Vilniuje iš Viršupio sodų išėjo Virginijus Stonkus (1951 m.) ir negrįžo. Apsivilkęs šviesiai pilką švarkelį. Serga Alzheimeriu. Aplinkoj orientuojasi sunkiai“, – nurodė artimieji. 

Įraše artimieji taip pat pažymėjo, kad V. Stonkus gali klausti kelio į Šiaulius arba Plungę.

Pastebėjus vyrą, prašoma nelikti abejingiems ir apie tai pranešti telefonu.

„Jei pastebėjote panašų vyrą ar turite kokios informacijos, skambinkite 112 arba +37067438458. Prašome pasidalinti šiuo įrašu – kiekviena minutė svarbi“, – prašo artimieji. 

