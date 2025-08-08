5 metus mokyklos nelankiusio berniuko – nė kvapo: keliamos dvi dingimo versijos

Tikėtinos kelios versijos – arba vaikas mokėsi kitoje mokykloje ir tai neatsispindi sistemoje, arba jį tėvai išsivežė į užsienį, niekam apie tai nepranešę.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kuriozas Tauragėje – dėl mokyklos nelankančio dvylikamečio institucijos susirūpino tik po 5 metų. Valdininkai suka galvas ir niekaip negali atsakyti į klausimą, kur vaikas šiuo metu yra, kokiame mieste jis gyvena, ar berniukas lanko mokyklą, ar ne.
Dabar aišku tik viena – Tauragėje jis į jokią ugdymo įstaigą taip ir nenuėjo visus penkerius metus.
Beda pirštu į tėvus
Tai sunkiai suvokiama TV3 žinių kalbintiems gyventojams:
„Žinoma, kad turėtų žinoti. Dabar vaikas neitų į mokyklą šitoks, tai kur tai matyta? Jokiais būdais taip negalima.“
„O kas kam rūpi dabar? Dabar niekas niekuom nesirūpina, tik savo kišenėm ir viskas.“
Kalbinti tauragiškiai beda pirštu į tėvų abejingumą ir aplaidumą:
„Tai tėvai musiet kalti. Neįsivaizduoju, kas čia galėtų.“
„Svarbiausia, tėvai turėtų rūpintis pirmiausiai. Bet turėtų kam nors perduoti, kad kas nors ir iš valdžios žinotų.“
Norėjo gauti paramą
Ši istorija į viešumą išlindo tik po to, kai vaiko mama, užpildžiusi prašymą, kreipėsi į Tauragės savivaldybę, norėdama gauti finansinę paramą vaiko auginimui.
Pasak Tauragės mero Dovydo Kaminsko, tik po to, kai mama kreipėsi į socialinės paramos skyrių, prasidėjo berniuko paieškos, nors penkerius metus niekas vaiko taip ir nepasigedo.
„Kreipiausi į švietimo skyrių, švietimo skyrius sako, tas vaikas niekada nėra buvęs mūsų sistemoje, jokiame registre jo nėra“, – pasakojo meras.
Savivaldybė tuomet kreipėsi į socialinės paramos skyrių. Tam, kad motina galėtų gauti vaiko pašalpą, reikia patikrinti dokumentus, kad vaikas iš tiesų egzistuoja. Savivaldybė išsiaiškino, kad pas juos tai patvirtinančių dokumentų nėra. Taip pat paaiškėjo, kad moteris Tauragėje savo gyvenamąją vietą deklaravo ką tik.
„Reikia priimti sprendimą dėl paramos skyrimo. Tai priimtas sprendimas buvo, kad neskirti. Ir tada buvo pranešta informacija, kad tiesiog pas mus to vaiko nėra. O kur jis yra, mes tikrai negalim atsakyti, nežinom“, – aiškino D. Kaminskas.
Įsitraukė ir policija
Sprendžiant painią situaciją, savivaldybė kreipėsi į vaikų teises su prašymu padėti surasti dabar jau dingusiu laikomą vaiką.
„Kadangi apsilankius gyvenamojoje vietoje jo šeima nebuvo rasta, tai kreipėmės į policiją dėl to, kad būtų surastas vaikas“, – sakė vaiko teisių gynėja Ugnė Klingerė.
„Policijos pareigūnai gavo raštą iš valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, kad 2013 metais gimęs berniukas nuo 2020 metų sausio 31 dienos nelanko jokios ugdymo įstaigos Lietuvoje. Deklaruotoje vietoje negyvena, berniuko vieta nėra žinoma. <...> Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dingusiam asmeniui be žinios surasti“, – pasakojo Tauragės policijos atstovė Greta Kęsminaitė-Pudžemė.
Atstovės teigimu, anksčiau šio vaiko niekas nebuvo pasigedęs. Detalios informacijos apie šį konkretų atvejį –dingusį dvylikametį – nei policija, nei vaikų teisės neatskleidžia. Kol kas aišku tik tiek, kad vaikas tikriausiai pasiklydo biurokratiniuose procesuose.
Labiausiai tikėtinos yra dvi versijos – arba vaikas mokėsi kokioje nors kitoje Lietuvos mokykloje, arba buvo išvykęs į užsienį ir tėvai šio fakto neužregistravo sistemoje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: