Su Kristina Meseguer išsiskyręs Enrique atskleidė, kaip gyvena dabar

Socialiniame tinkle „Instagram“ vyras neseniai dalijosi akimirkomis ir iš kitų Pietų Amerikos šalių.
Naujienų portalui tv3.lt Enrique atskleidė, kad persikėlęs gyventi į Kolumbiją, jis naudojasi proga pakeliauti ir pažinti aplinkines šalis.
Vyras teigė, kad jau aplankė Panamą, Čilę, o netrukus vyks ir į Salvadorą.
„Man patinka keliauti po šį regioną, atrasti jo kultūrą ir žmones“, – naujienų portalui tv3.lt sakė E. Meseguer.
Atskleidė, kuo šiuo metu užsiima
Primename, kad Enrique vos spėjęs atsikraustyti į Kolumbiją ėmė regzti verslo planus, kurie susiję su nekilnojamuoju turtu bei veiklomis skirtomis turistams.
„Esu labai aktyvus. Vystau turizmo projektą „IslaFuerteVIP“, kuris orientuotas į kokybišką, tvarų ir estetiškai apgalvotą apgyvendinimą, taip pat siūlau ekskursijas, vietinę gastronomiją ir unikalius potyrius Europos turistams, ieškantiems natūralaus rojaus toli nuo masinio turizmo. Tai ilgalaikis, daug potencialo turintis projektas.
Idėja kilo natūraliai. Pamatęs Isla Fuerte, kaip išskirtinės turizmo krypties potencialą, nusprendžiau pastatyti tris jūros pakrantėje esančias trobas – integruotas į gamtą, skirtas turistams, ieškantiems kitokios, raminančios ir autentiškos patirties. Statybos jau vyksta, o nameliai turėtų būti paruošti per artimiausius mėnesius – planuoju juos siūlyti per „Airbnb“ ir „Booking“, – atskleidė jis.
Naujienų portalui tv3.lt duotame interviu Enrique taip pat teigė, kad jau kurį laiką svajojo apie permainas.
„Jau daugelį metų svajojau gyventi šilto klimato vietoje, apsuptoje gamtos, su ramesniu gyvenimo tempu. Po gyvenimo etapo Lietuvoje nusprendžiau, kad atėjo metas dideliems pokyčiams ir savo gerovės prioritetui. Kolumbiją pažinojau iš ankstesnių kelionių, o kadangi ispanų kalba yra mano gimtoji, prisitaikyti čia buvo daug lengviau nei kitose šalyse. Todėl pasirinkau Pietų Ameriką, o konkrečiai – Kolumbiją“, – kalbėjo E. Meseguer.
