  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristina Meseguer atskleidė tiesą, kodėl iš tikrųjų persikėlė į Vietnamą

2025-10-15 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 13:55

Nuomonės formuotoja Kristina Meseguer pastaruosius keletą mėnesių leido Balyje, tačiau vėliau netikėtai išvyko į Vietnamą. Tačiau kodėl moteris iš tikrųjų ryžosi tokiam žingsniui?

Socialiniame tinkle „Instagram“ K. Meseguer  atskleidė, kodėl iš tikrųjų nusprendė palikti Balį ir keltis į Vietnamą.

Kristina Meseguer Balyje
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer Balyje

Kristina Meseguer atskleidė tiesą

„Tai kodėl gi aš išvykau iš Balio ir atsidūriau Vietname?

Ne, ne todėl, kad baigėsi viza – ją dar turiu beveik visiems metams (kita viza).

Ir ne dėl to, kad čia pigiau – kainos beveik tos pačios, tik Wi‑Fi greitesnis, o tarakonai – labiau motyvuoti ir gerai skraido.

Tiesiog Balio vėjai nutilo, o mano širdis dar norėjo skraidyti. Kite surfingo sezonas ten baigėsi, o čia – tik prasideda. Tai su Styvuku susipakavom sparnus ir atskridom į Vietnamą gaudyt vėjo ir nuotykių…

Čia beždžionių nėra – bet užtat medūzų tiek, kad jos turbūt laukė manęs kaip desertinio varianto. Plauki, o aplink viskas vibruoja nuo gyvybės ir adrenalino – niekad nežinai, ar čia bangos, ar kažkas ruošiasi tavęs paragauti“, – socialiniame tinkle paaiškino K. Meseguer.

View this post on Instagram

A post shared by Kristina Meseguer (@kristina_meseguer)

Tiesa, naujienų portalui tv3.lt Kristina yra sakiusi, kad ši šalis jos širdies dar neužkariavo.

„Tiesa, pati šalis manęs nesužavėjo – Vietnamas, kaip ir daugelis Azijos vietų, gana skurdus, aplink daug šiukšlių, mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“, – atviravo pašnekovė.

Nepaisant to, Kristina džiaugiasi atradusi vietą, kurioje jaučiasi patogiai ir saugiai.

„Aš gyvenu labai patogiai – 5 žvaigždučių viešbutyje, kur viskas sutvarkyta, gražu ir ramu. Todėl turiu idealias sąlygas mokytis, dirbti ir skirti laiko sau“, – sakė ji.

kažkokia
kažkokia
2025-10-15 14:05
haliavos medžiotoja
Atsakyti
del manes
del manes
2025-10-15 14:09
gali persikelt kur tik nori kad ir i karves suda nes visiskai neidomu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
