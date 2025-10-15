Kristina Meseguer atskleidė tiesą, kodėl iš tikrųjų persikėlė į Vietnamą

Socialiniame tinkle „Instagram“ K. Meseguer atskleidė, kodėl iš tikrųjų nusprendė palikti Balį ir keltis į Vietnamą.
Kristina Meseguer atskleidė tiesą
„Tai kodėl gi aš išvykau iš Balio ir atsidūriau Vietname?
Ne, ne todėl, kad baigėsi viza – ją dar turiu beveik visiems metams (kita viza).
Ir ne dėl to, kad čia pigiau – kainos beveik tos pačios, tik Wi‑Fi greitesnis, o tarakonai – labiau motyvuoti ir gerai skraido.
Tiesiog Balio vėjai nutilo, o mano širdis dar norėjo skraidyti. Kite surfingo sezonas ten baigėsi, o čia – tik prasideda. Tai su Styvuku susipakavom sparnus ir atskridom į Vietnamą gaudyt vėjo ir nuotykių…
Čia beždžionių nėra – bet užtat medūzų tiek, kad jos turbūt laukė manęs kaip desertinio varianto. Plauki, o aplink viskas vibruoja nuo gyvybės ir adrenalino – niekad nežinai, ar čia bangos, ar kažkas ruošiasi tavęs paragauti“, – socialiniame tinkle paaiškino K. Meseguer.
Tiesa, naujienų portalui tv3.lt Kristina yra sakiusi, kad ši šalis jos širdies dar neužkariavo.
„Tiesa, pati šalis manęs nesužavėjo – Vietnamas, kaip ir daugelis Azijos vietų, gana skurdus, aplink daug šiukšlių, mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“, – atviravo pašnekovė.
Nepaisant to, Kristina džiaugiasi atradusi vietą, kurioje jaučiasi patogiai ir saugiai.
„Aš gyvenu labai patogiai – 5 žvaigždučių viešbutyje, kur viskas sutvarkyta, gražu ir ramu. Todėl turiu idealias sąlygas mokytis, dirbti ir skirti laiko sau“, – sakė ji.
