  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę, ką Kristina Meseguer išdarinėja parduotuvėje, liko be amo: plinta įrašas

2025-12-03 14:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 14:53

Nuomonės formuotoja Kristina Meseguer pastaruosius kelis mėnesius praleido Balyje, tačiau vėliau išvyko į Vietnamą. Iš čia ji dalijasi įvairiomis gyvenimiškomis akimirkomis ir neseniai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame iškrėtė pokštą vietiniams.

6

Vaizdo įrašas prajuokino daugelį jos gerbėjų instagrame.

Vietname esanti Kristina Meseguer iškrėtė pokštą vietiniams
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vietname esanti Kristina Meseguer iškrėtė pokštą vietiniams

Iškrėtė pokštą

Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip K. Meseguer apsipirkinėja parduotuvėje ir į savo krepšelį krauna vietinių pasirinktas prekes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Supermarketų pokštas. Vietnamiečiai yra labai geri ir mandagūs“, – rašė ji.

Vaizdo įraše vietiniai nesuprato, kodėl Kristina atima maisto produktus. Jų veiduose matosi nuostaba, tačiau tik keli žmonės bandė susigrąžinti savo pasirinktas prekes.

Pamatykite Kristinos iškrėstą pokštą:

View this post on Instagram

A post shared by Kristina Meseguer (@kristina_meseguer)

Netrukus komentarų skiltyje pasipylė reakcijų banga. Internautai neslėpė, kad šis vaizdo įrašas kaip reikiant prajuokino.

„Oi viskas, negaliu. Kaip Kristina pasikeitė, taip išlaisvėjo, o ir dar tokių prikoliukų mums pameta – super, aš ją myliu“, – rašė vienas.

Primename, kad kiek anksčiau Kristina pasidalijo patirtimi, kuomet apsilankė pas grožio specialistes.

Socialinio tinklo „Instagarm“ istorijoje moteris pasidalijo įspūdžiais po atliekamų grožio procedūrų.

Antakių laminavimas ir gelinis lakavimas

Kristina su savo sekėjais pasidalijo pastebėjimais apie atliktą antakių laminavimą.

„Na ką, esu po antakių laminavimo, tai kai pati dirbu su tokiais dalykais ir kai žinai, kaip reikia daryti ir kaip turi būti. Turbūt net blogiau. Matau, kad kai kurie plaukeliai net nestovi. Pavyzdžiui, galuose turėtų stovėti į viršų. Plaukeliai turėtų būti prilipę prie odos. Net neužtepė jokio aliejuko. Žodžiu, rezultatas toks, kad manau, ilgai nelaikys šie antakiai. Mėnesio neišlaikys. Yra, kaip yra“, – kalbėjo ji.

Kristina Meseguer (nuotr. Instagram)

Tiesa, trečiadienį moteris lankėsi pas kitą grožio specialistę – manikiūro meistrę, kuri galimai apsvaigusi atliko gelinį lakavimą.

„Galiu pasakyti, kad nors ir neblaivi, nagus gerai padarė. Jie visai mieli, žinoma, galima prie ko nors prisiknisti, bet sekantį kartą, jei bus blaivi, manau, dar geriau padarys. O kodėl aš rizikavau? Tai žinokite, kad nėra iš ko rinktis. Bet sakė, kad turi 20 metų patirtį“, – džiaugėsi moteris.

Kristina Meseguer (nuotr. Instagram)

„Visai patenkinta savo nagais“, – pridūrė ji. 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
2025-12-03 15:31
"TV3"-kiek kainuoja toks kvailas straipsnis?
atsilupus
atsilupus
2025-12-03 16:26
kas ji iš viso tokia
