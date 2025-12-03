Išvydę, ką Kristina Meseguer išdarinėja parduotuvėje, liko be amo: plinta įrašas

Vaizdo įrašas prajuokino daugelį jos gerbėjų instagrame.
Iškrėtė pokštą
Paviešintame vaizdo įraše matyti, kaip K. Meseguer apsipirkinėja parduotuvėje ir į savo krepšelį krauna vietinių pasirinktas prekes.
„Supermarketų pokštas. Vietnamiečiai yra labai geri ir mandagūs“, – rašė ji.
Vaizdo įraše vietiniai nesuprato, kodėl Kristina atima maisto produktus. Jų veiduose matosi nuostaba, tačiau tik keli žmonės bandė susigrąžinti savo pasirinktas prekes.
Pamatykite Kristinos iškrėstą pokštą:
Netrukus komentarų skiltyje pasipylė reakcijų banga. Internautai neslėpė, kad šis vaizdo įrašas kaip reikiant prajuokino.
„Oi viskas, negaliu. Kaip Kristina pasikeitė, taip išlaisvėjo, o ir dar tokių prikoliukų mums pameta – super, aš ją myliu“, – rašė vienas.
Primename, kad kiek anksčiau Kristina pasidalijo patirtimi, kuomet apsilankė pas grožio specialistes.
Socialinio tinklo „Instagarm“ istorijoje moteris pasidalijo įspūdžiais po atliekamų grožio procedūrų.
Antakių laminavimas ir gelinis lakavimas
Kristina su savo sekėjais pasidalijo pastebėjimais apie atliktą antakių laminavimą.
„Na ką, esu po antakių laminavimo, tai kai pati dirbu su tokiais dalykais ir kai žinai, kaip reikia daryti ir kaip turi būti. Turbūt net blogiau. Matau, kad kai kurie plaukeliai net nestovi. Pavyzdžiui, galuose turėtų stovėti į viršų. Plaukeliai turėtų būti prilipę prie odos. Net neužtepė jokio aliejuko. Žodžiu, rezultatas toks, kad manau, ilgai nelaikys šie antakiai. Mėnesio neišlaikys. Yra, kaip yra“, – kalbėjo ji.
Tiesa, trečiadienį moteris lankėsi pas kitą grožio specialistę – manikiūro meistrę, kuri galimai apsvaigusi atliko gelinį lakavimą.
„Galiu pasakyti, kad nors ir neblaivi, nagus gerai padarė. Jie visai mieli, žinoma, galima prie ko nors prisiknisti, bet sekantį kartą, jei bus blaivi, manau, dar geriau padarys. O kodėl aš rizikavau? Tai žinokite, kad nėra iš ko rinktis. Bet sakė, kad turi 20 metų patirtį“, – džiaugėsi moteris.
„Visai patenkinta savo nagais“, – pridūrė ji.
