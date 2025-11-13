 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristina Meseguer parodė, kokį manikiūrą atliko apsvaigusi meistrė: „Žodžiu, rezultatas toks“

2025-11-13 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 13:55

Nuomonės formuotoja Kristina Meseguer pastaruosius kelis mėnesius praleido Balyje, tačiau vėliau netikėtai išvyko į Vietnamą, kur išbandė grožio procedūras – gelinį lakavimą ir antakių laminavimą. Tiesa, pati moteris teigė, kad nagus jai gražino galimai apsvaigusi manikiūristė.

5

Socialinio tinklo „Instagarm“ istorijoje moteris pasidalijo įspūdžiais po atliekamų grožio procedūrų.

Antakių laminavimas ir gelinis lakavimas

Ketvirtadienį Kristina su savo sekėjais pasidalijo pastebėjimais apie atliktą antakių laminavimą.

„Na ką, esu po antakių laminavimo, tai kai pati dirbu su tokiais dalykais ir kai žinai, kaip reikia daryti ir kaip turi būti. Turbūt net blogiau. Matau, kad kai kurie plaukeliai net nestovi. Pavyzdžiui, galuose turėtų stovėti į viršų. Plaukeliai turėtų būti prilipę prie odos. Net neužtepė jokio aliejuko. Žodžiu, rezultatas toks, kad manau, ilgai nelaikys šie antakiai. Mėnesio neišlaikys. Yra, kaip yra“, – kalbėjo ji.

Tiesa, trečiadienį moteris lankėsi pas kitą grožio specialistę – manikiūro meistrę, kuri galimai apsvaigusi atliko gelinį lakavimą.

„Galiu pasakyti, kad nors ir neblaivi, nagus gerai padarė. Jie visai mieli, žinoma, galima prie ko nors prisiknisti, bet sekantį kartą, jei bus blaivi, manau, dar geriau padarys. O kodėl aš rizikavau? Tai žinokite, kad nėra iš ko rinktis. Bet sakė, kad turi 20 metų patirtį“, – džiaugėsi moteris.

„Visai patenkinta savo nagais“, – pridūrė ji. 

kai
kai
2025-11-13 14:00
tokiai grazuolei tai dar per geras manikiuras
Į viršų