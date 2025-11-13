Kristina Meseguer parodė, kokį manikiūrą atliko apsvaigusi meistrė: „Žodžiu, rezultatas toks“

Socialinio tinklo „Instagarm“ istorijoje moteris pasidalijo įspūdžiais po atliekamų grožio procedūrų.
Antakių laminavimas ir gelinis lakavimas
Ketvirtadienį Kristina su savo sekėjais pasidalijo pastebėjimais apie atliktą antakių laminavimą.
„Na ką, esu po antakių laminavimo, tai kai pati dirbu su tokiais dalykais ir kai žinai, kaip reikia daryti ir kaip turi būti. Turbūt net blogiau. Matau, kad kai kurie plaukeliai net nestovi. Pavyzdžiui, galuose turėtų stovėti į viršų. Plaukeliai turėtų būti prilipę prie odos. Net neužtepė jokio aliejuko. Žodžiu, rezultatas toks, kad manau, ilgai nelaikys šie antakiai. Mėnesio neišlaikys. Yra, kaip yra“, – kalbėjo ji.
Tiesa, trečiadienį moteris lankėsi pas kitą grožio specialistę – manikiūro meistrę, kuri galimai apsvaigusi atliko gelinį lakavimą.
„Galiu pasakyti, kad nors ir neblaivi, nagus gerai padarė. Jie visai mieli, žinoma, galima prie ko nors prisiknisti, bet sekantį kartą, jei bus blaivi, manau, dar geriau padarys. O kodėl aš rizikavau? Tai žinokite, kad nėra iš ko rinktis. Bet sakė, kad turi 20 metų patirtį“, – džiaugėsi moteris.
„Visai patenkinta savo nagais“, – pridūrė ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!