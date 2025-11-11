 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andriaus Žiurausko karjeroje – naujas vingis

2025-11-11 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 14:25

„Domino“ teatras Vilniuje pristatė naują sezono premjerą – šmaikščią, pikantišką ir itin energingą komediją „Mama mūsų lovoje“, kurią režisavo Andrius Žiurauskas. 

0

Premjerą stebėjo teatro gerbėjai bei žinomi pramogų ir verslo pasaulio atstovai. Renginyje dalyvavo stilingasis Ruslanas Kirilkinas su draugu, Agnė ir Alanas Dzeranovai, Greta Domeikienė su vyru, Arnas Markevičius, Vytautas Jančiauskas ir kiti, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spektaklis „Mama mūsų lovoje“
Komandoje – žinomi aktoriai

„Mama mūsų lovoje“ – tai spektaklis, kuris juoką sujungia su atpažįstamomis situacijomis, o humorą – su subtiliais santykių niuansais. Istorija žiūrovams atpažįstama iš pirmo žvilgsnio: juokinga, truputį beprotiška, kartais nepatogi, bet visada labai žmogiška. Vaidmenis kuria žinomi aktoriai – Eglė Jackaitė, Andrius Gaučas, Deividas Breivė, Sakalas Uždavinys ir kt.

Tai viena tų komedijų, kurioje neįmanoma nuspėti, kas nutiks kitą sekundę, tačiau aišku viena – juokas garantuotas. Kūrybinė komanda atkreipia dėmesį, kad ši pjesė į sceną grąžina tai, ko žiūrovai visuomet pasiilgsta – šiltą humorą, atpažįstamas santykių situacijas ir gyvą, netikėtumų kupiną veiksmą.

„Domino“ teatro premjera „Mama mūsų lovoje“
Režisierius Andrius Žiurauskas paliko intrigą dar prieš pakylant teatro uždangai: „Šis spektaklis – apie tai, ką esame pagalvoję visi, bet ne visada išdrįstame ištarti garsiai. Pjesės personažas Tomas atsiduria šeimoje, kurioje mama ir dukra paslapčių neturi, ir čia gimsta didysis klausimas: tylėti, slėptis ar kalbėtis atvirai? Ir ar to atvirumo visada reikia?“

Spektaklis „Mama mūsų lovoje“ pradeda kelionę po visa Lietuvą. Informaciją apie artimiausius pasirodymus rasite www.dominoteatras.lt

