TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jonavos rajone dingo du nepilnamečiai: pareigūnai prašo pagalbos

2025-08-16 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 15:49

Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai vykdo Karinos K. (gim. 2008 m.) ir Tado P. (gim. 2010 m.) paiešką ir prašo pagalbos, praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

Jonavos rajone dingo du nepilnamečiai: pareigūnai prašo pagalbos (nuotr. Policijos)

0

Pareigūnų duomenimis, nepilnamečiai išėjo rugpjūčio 13 d. apie 21.40 val. iš savo gyvenamosios vietos, esančios Jonavos r., Kulvos k., Tarybų g., ir iki šiol negrįžo. Nepilnamečiai dingsta ne pirmą kartą.

Nepilnametės požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų šviesių plaukų, akys šviesiai mėlynos. Išėjo vilkėdama juodos spalvos šortus, pilkos spalvos marškinėlius, avėjo sportinius batus.

Nepilnamečio požymiai: apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų, akys rudos. Išėjo vilkėdamas juodos spalvos sportinį megztinį su gobtuvu, baltos spalvos marškinėlius, juodos spalvos sportines kelnes, avėjo pilkos spalvos sportinius batelius šviesiais padais.

Asmenis, žinančius Karinos K. ir Tado P. buvimo vietą, juos mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 685 08731 arba 112.

