Paslaptingai dingusio Edvino mama šaukiasi pagalbos ir prisimena paskutinį skambutį: „Pusiau kaip neadekvatus“

Socialiniuose tinkluose pastaruosius keletą mėnesių plinta prašymas padėti surasti užsienyje galimai dingusį E. Juodį.
Kaip pranešama jo mama prisistačiusios moters socialinių tinklų įraše, teigiama, kad E. Juodis dingo šių metų gegužės 14 d. Pridedama, kad gegužės 13 d. vyras buvo Vokietijoje, o gegužės 14 d. jis buvo Lenkijoje.
„Paskutinį kartą su juo susisiekta gegužės 14 d. vakare ir nuo tada nė žodžio nebuvo. Jis tikriausiai išlipo Košaline. Gali būti, kad apsistojo Zelionoje Guroje, Liubušo vaivadijoje. Jis neturi dokumentų, telefono ir pinigų“, – teigiama įraše.
Artimųjų teigimu, vyras turi sveikatos problemų, o dingo dėvėdamas juodą švarką, pilkus marškinėlius, juodas kelnes ir mėlynus sportinę avalynę.
„Jei turite informacijos apie jo buvimo vietą arba matėte jį, skubiai susisiekite su mumis: tel.: +37067300746. El. paštas: [email protected]
Galite kreiptis ir į artimiausią policijos komisariatą. Labai prašome pagalbos ir iš anksto dėkojame už bet kokią informaciją. Šeima labai nerimauja ir laukia“, – socialiniuose tinkluose pranešė dingusiojo mama.
Teigia, kad dėl dingusio sūnaus nesulaukia teisėsaugos pagalbos
Praėjus keliems mėnesiams nuo tada, kai galimai dingo E. Juodis, socialiniuose tinkluose taip pat pradėjo plisti įrašai, kuriuose teigiama, kad teisėsauga nesuteikia E. Juodžio šeimai pagalbos, mėginant surasti dingusį asmenį.
Todėl naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su E. Juodžio mama, ji sutiko papasakoti, kas nutiko. Moteris teigė, kad sūnus dingimo dieną iš užsienio su draugu keliavo atgal į Lietuvą, tačiau į Lietuvą tariamai grįžo tik jo draugas.
Pasak E. Juodžio mamos, teigta, jog dingęs vyras su savo draugu išsiskyrė Košalinos mieste Lenkijoje.
Todėl dėl užsienyje dingusio sūnaus E. Juodžio mama gegužės 24 d. pagalbos kreipėsi bendruoju pagalbos telefonu 112.
Tą patvirtino ir bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vilma Juozevičiūtė, kuri žurnalistams nurodė, kad toks pranešimas buvo gautas.
„Mūsų informacinės sistemos duomenimis, toks skambutis gegužės 24 dieną iš tiesų buvo gautas. BPC operatorė surinko visą pranešėjai žinomą informaciją apie dingusiojo išvaizdą, skiriamuosius bruožus, paskutinę gyvenamąją vietą ir dingimo aplinkybes (dingo Lenkijoje, pakeliui į Lietuvą). Užpildytas pranešimas buvo perduotas policijai“, – komentare raštu teigė V. Juozevičiūtė.
Visgi, pasak E. Juodžio mamos, policija taip ir nepradėjo jos sūnaus paieškos, nes jo draugas pranešė, kad E. Juodį esą pastebėjo vienas neva Lenkijos pareigūnas, su kuriuo E. Juodžio mama galiausiai susisiekė pasitelkusi vertėją.
„Neva vieną kartą matė Edviną Zelionoje Guroje, Liubušo vaivadijoje be dokumentų, be telefono, be nieko“, – žurnalistams pasakojo E. Juodžio mama.
Tačiau to, E. Juodžio mamos teigimu, užteko, kad policija nepradėtų tyrimo dėl galimai dingusio sūnaus.
„[Pasakė] tai ko jūs norit? Jis yra Lenkijoje, lenkas jį matė sveiką gyvą, tai ir viskas“, – tvirtino ji, pridėjusi, kad sūnus turi sveikatos problemų.
Kreipėsi ir į ambasadas
Dėl dingusio sūnaus E. Juodžio mama teigia pasikreipusi ir į Lietuvos ambasadas Vokietijoje ir Lenkijoje bei pradėjusi rašyti įvairiose socialinių tinklų grupėse. Visgi moteris sako daugiau pagalbos tuo metu negavusi.
Tiek Lenkijoje, tiek Vokietijoje esančių ambasadų atstovai tv3.lt žurnalistus informavo, kad užsienio reikalų ministerijos bei diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų kompetencijai nėra priskirtas dingusių be žinios asmenų paieškos klausimas.
„Tokiais atvejais į ambasadą besikreipiantiems asmenims rekomenduojame kreiptis į artimiausią policijos komisariatą pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pateikti pranešimą dėl dingusio asmens, kad būtų pradėta vykdyti asmens paieška. Lietuvos policija yra kompetentinga institucija, atsakinga už nacionalinių ir tarptautinių dingusių asmenų paieškų organizavimą.
Lietuvos ambasada Lenkijoje, gavusi oficialią informaciją iš Lenkijos valstybės institucijų apie Lietuvos piliečių sulaikymą/suėmimą ar pagalbos poreikį Lenkijoje, ją teisės aktų nustatyta tvarka perduoda kompetentingai institucijai – Lietuvos policijai.
Jeigu sulaikytasis/suimtasis ar nukentėjusysis (nuo nusikalstamos veikos, sveikatos problemų, nelaimingo atsitikimo, etc.) yra išreiškęs sutikimą dėl artimųjų informavimo apie jį, tuomet Lietuvos policija susisiekia su asmens artimaisiais dėl konkretaus atvejo ir informuoja juos apie įvykį. Ambasadai nėra žinoma, ar dėl jūsų nurodyto piliečio Lenkijoje yra paskelbta paieška“, – nurodė Lietuvos ambasada Lenkijoje, o panašų atsakymą pateikė ir ambasada Vokietijoje.
Paiešką paskelbė liepą
Dar kartą į policiją dėl dingusio sūnaus E. Juodžio mama raštiškai kreipėsi liepos 14 d.
„Kartą kreipiausi. Po kelių dieną dar kartą kreipiausi, vis tiek tylu. Parašiau prokuratūrai skundą. Po to skundo paskambino, kad man paskirta tyrėja dėl vaiko dingimo“, – dalinosi moteris.
Tiesa, kaip nurodo E. Juodžio mama, dingęs vyras liepos mėnesį turėjo dalyvauti teismo posėdyje, dėl vykstančios baudžiamosios bylos.
Visgi todėl, kad E. Juodis neatvyko į teismą, o, pasak mamos, jam yra paskirta kardomoji priemonė neišvykti iš Lietuvos, teismas, jos teigimu, liepos 16 d. nusprendė paskirti suėmimą ir paskelbti vyro paiešką.
Remiantis informatikos ir ryšių departamento duomenimis, E. Juodis liepos 17 d. iš tiesų buvo įtrauktas į ieškomų asmenų duomenų bazę, kurioje nurodyta, kad jis yra kaltinamas nusikaltimo padarymu.
O kaip žurnalistams nurodė Kauno AVPK atstovai, apie dingusį E. Juodį teisėsaugos atstovai informaciją neva pirmą kartą gavo liepos 14 d.
„Pareiškimą apie dingusį vyrą (gim. 1999 m.) Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo liepos 14 d., ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios vyro pradėtas liepos 17 d. Pirminiais duomenimis, vyras dingo užsienyje, galimai Lenkijoje. Ikiteisminis tyrimas tebevyksta“, – nurodė Kauno APVK.
Tuo metu Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė patvirtino, kad šiuo metu ikiteisminis tyrimas dėl dingusio E. Juodžio vis dar tęsiamas, tačiau daugiau pakomentuoti negalinti.
„Šiuo metu detalesnės informacijos apie jus dominantį tyrimą pateikti negalime“, – paaiškino E. Pociūtė.
Sūnus pats susisiekė iš Vokietijos
Po pradėtos E. Juodžio paieškos, jo mama pridėjo, kad sūnus su ja susisiekė liepos 22 d. telefonu.
Jos teigimu, E. Juodis pasakė, kad jis yra ligoninėje Vokietijoje, tačiau pasak mamos, jai sunkai sekėsi susišnekėti su sūnumi.
„Pusiau kaip neadekvatus, užsimiegojęs [atrodė], nelabai mes susišnekėjome“, – sakė ji.
O su vertėjo pagalba susisiekus su ligoninės atstovais, anot jos, E. Juodžio mamai buvo pasakyta, kad sūnus yra prastos sveikatos būklės ir jam yra reikalingas gydymas.
Apie telefonu susisiekusį sūnų E. Juodžio mama pranešė ir policijai, tačiau jau liepos 23 d. vakare ji esą gavo skambutį ligoninės Vokietijoje, kuri pranešė, kad jos sūnus buvo išleistas iš ligoninės.
„Vertėja bendravo su vokiečių policija, bet policija pasakė, kad negali jo [E. Juodžio] sulaikyti, kadangi nėra paskelbta paieška ir jie neturi teisės jo sulaikyti. Ir nuo 23 d. vėl apie vaiką aš nieko nebežinau“, – aiškino ji.
Kreipėsi į Imuniteto tarnybą
Dėl iš pradžių nepradėtos E. Juodžio paieškos, jo mama taip pat kreipėsi ir į Imuniteto valdybą, kad būtų ištirti pareigūnų veiksmai.
O kaip teigiama imuniteto valdybos rašte dėl gauto pareiškimo, atlikus aplinkybių patikslinimą, nustatyta, kad pareigūnai apie galimą E. Juodžio dingimą informaciją gavo šių metų gegužės 27 dieną, tačiau registruoto pareiškimo esą gauta nebuvo, o pareigūnai tinkamai įvertino situaciją.
„Aplinkybių patikslinimo metu nustatyta, jog 2025-05-27 Kauno apskr. VPK Kauno r. PK 1-ojo veiklos skyriaus pareigūnai, atliekant administracinio nusižengimo tyrimą ir bendraujant su Jumis, gavo informacija apie galimą Jūsų sūnaus E. Juodžio dingimą.
Patikrinus gautus duomenis, nustatyta, kad minėtas asmuo nelaikomas dingusiu be žinios, kadangi prieš kelias dienas apie jo buvimo vietą pranešė Lenkijos policijos pareigūnai.
Pažymėtina, kad aplinkybė, jog asmuo neturi galimybės grįžti į Lietuvą ar susisiekti su artimaisiais, nelaikytina pagrindu skelbti asmens paiešką kaip dingusio be žinios.
Susipažinus su policijoje naudojamų registrų duomenimis, nustatyta, jog nurodytu Jūsų pareiškime laikotarpiu Policijos registruojamų įvykių registre bei Dokumentų valdymo sistemoje Jūsų pareiškimų/pranešimų dėl sūnaus dingimo neregistruota“, – konstatuojama Imuniteto valdybos rašte.
Pridedama, kad liepos 14 d. gavus pareiškimą apie nuo gegužės 14 d. neaiškiomis aplinkybėmis dingusį E. Juodį, liepos 17 d. buvo pradėta vyro paieška.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!