  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Naujos detalės: žinomo Ukrainos politiko nužudymą planavo mėnesius

2025-09-01 13:49
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 13:49

Ukrainos policija skelbia naujas detales apie buvusio Ukrainos parlamento pirmininko Andrijaus Parubijaus nužudymą.

Andrijus Parubijus (nuotr. ELTA)

Ukrainos policija skelbia naujas detales apie buvusio Ukrainos parlamento pirmininko Andrijaus Parubijaus nužudymą.

1

Nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas Andrejus Nebytovas sako, kad nužudymas buvo planuotas ne vieną mėnesį.

Šiuo metu nagrinėjamos visos galimos versijos ir motyvai.

„Šiandien galime pasakyti, kad asmuo turėjo ketinimą nužudyti. Mes neatmetame, kad tai buvo Rusijos pėdsakas, kad tai buvo užsakymas iš Rusijos Federacijos pusės“, – sako A. Nebytovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamasis neturėjo nuolatinės darbo vietos, buvo kurjeris, dirbo laikinus darbus.

„Jis turėjo tam tikras aplinkybes, dėl kurių padarė šį nusikaltimą“, – sako policijos atstovas.

Teisėsauga pripažįsta, kad šio nusikaltimo istorijoje yra rusiškų pėdsakų.

Lvive nušautas žinomas Ukrainos politikas

Šeštadienį Lvive nušautas A. Parubijus, buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas. Žinomo politiko žmogžudystę tiria teisėsauga.

Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.

Tyrime dalyvauja Nacionalinė policija, Lvivo srities policija ir Ukrainos saugumo tarnyba.

Policija pranešimą apie šūvius Lvive gavo greituoju pagalbos numeriu 102 šeštadienio vidurdienį.

Vyras nuo šautinių žaizdų mirė įvykio vietoje dar iki atvykstant medikams.

Teisėsauga ėmėsi veiksmų, kad nustatytų šaulio tapatybę ir buvimo vietą. Daugiau informacijos apie nusikaltimą bus atskleista vadovaujantis kriminalinio proceso įstatymu.

Naujienų portalas rbc.ua praneša, kad įvykio vietoje rastos 7 tūtelės. Žurnalistas Vitalijus Hlahola socialiniame tinkle „Telegram“ rašo, kad kurjeriu apsimetęs vyras į A. Parubijų šovė aštuonis kartus. Tokią informaciją jis sužinojo iš šaltinio Lvivo policijoje.

Anot jo, šaulys dėvėjo bendrovės „Glovo“ kurjerio uniformą. Liudininkai teigė matę, kaip jis po to įsidėjo pistoletą į kuprinę.

Užpuolikas taip pat mūvėjo juodą šalmą su geltonomis žymėmis ir važiavo elektriniu dviračiu.

Prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad informaciją apie nusikaltimą jam perdavė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.

Šalies vadovas išreiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. A. Parubijui buvo 54 metai.

A. Parubijus buvo Ukrainos parlamento narys 2007-2019 m. Nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. jis buvo Aukščiausiosios Rados pirmininku.

2002-2007 m. jis buvo Lvivo srities tarybos narys, atstovaujantis partiją „Mūsų Ukraina“, ir aktyvus Oranžinės revoliucijos dalyvis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
TV3 Žinios. Pateikė daugiau detalių apie Ukrainos patrioto nužudymą: štai kaip viskas įvyko (nuotr. stop kadras)
Pateikė daugiau detalių apie Ukrainos patrioto nužudymą: štai kaip viskas įvyko (47)
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Volodymyras Zelenskis: politiko nužudymas buvo kruopščiai suplanuotas (23)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Po dar vienos didelės atakos Zelenskis reikalauja naujų sankcijų Rusijai (23)
S. Witkoffo vizitas Rusijoje (nuotr. SCANPIX)
Nusivylė visi: „Politico“ paaiškino, kur suklydo Trumpo pasiuntinys Witkoffas (11)

