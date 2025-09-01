Naujos detalės: žinomo Ukrainos politiko nužudymą planavo mėnesius

Nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas Andrejus Nebytovas sako, kad nužudymas buvo planuotas ne vieną mėnesį.
Šiuo metu nagrinėjamos visos galimos versijos ir motyvai.
„Šiandien galime pasakyti, kad asmuo turėjo ketinimą nužudyti. Mes neatmetame, kad tai buvo Rusijos pėdsakas, kad tai buvo užsakymas iš Rusijos Federacijos pusės“, – sako A. Nebytovas.
Įtariamasis neturėjo nuolatinės darbo vietos, buvo kurjeris, dirbo laikinus darbus.
„Jis turėjo tam tikras aplinkybes, dėl kurių padarė šį nusikaltimą“, – sako policijos atstovas.
Teisėsauga pripažįsta, kad šio nusikaltimo istorijoje yra rusiškų pėdsakų.
Lvive nušautas žinomas Ukrainos politikas
Šeštadienį Lvive nušautas A. Parubijus, buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas. Žinomo politiko žmogžudystę tiria teisėsauga.
Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.
Tyrime dalyvauja Nacionalinė policija, Lvivo srities policija ir Ukrainos saugumo tarnyba.
Policija pranešimą apie šūvius Lvive gavo greituoju pagalbos numeriu 102 šeštadienio vidurdienį.
Vyras nuo šautinių žaizdų mirė įvykio vietoje dar iki atvykstant medikams.
Teisėsauga ėmėsi veiksmų, kad nustatytų šaulio tapatybę ir buvimo vietą. Daugiau informacijos apie nusikaltimą bus atskleista vadovaujantis kriminalinio proceso įstatymu.
Naujienų portalas rbc.ua praneša, kad įvykio vietoje rastos 7 tūtelės. Žurnalistas Vitalijus Hlahola socialiniame tinkle „Telegram“ rašo, kad kurjeriu apsimetęs vyras į A. Parubijų šovė aštuonis kartus. Tokią informaciją jis sužinojo iš šaltinio Lvivo policijoje.
Anot jo, šaulys dėvėjo bendrovės „Glovo“ kurjerio uniformą. Liudininkai teigė matę, kaip jis po to įsidėjo pistoletą į kuprinę.
Užpuolikas taip pat mūvėjo juodą šalmą su geltonomis žymėmis ir važiavo elektriniu dviračiu.
Prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad informaciją apie nusikaltimą jam perdavė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.
Šalies vadovas išreiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. A. Parubijui buvo 54 metai.
A. Parubijus buvo Ukrainos parlamento narys 2007-2019 m. Nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. jis buvo Aukščiausiosios Rados pirmininku.
2002-2007 m. jis buvo Lvivo srities tarybos narys, atstovaujantis partiją „Mūsų Ukraina“, ir aktyvus Oranžinės revoliucijos dalyvis.
