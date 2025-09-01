Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Pamatęs, kas atvyksta į Lietuvą, Paulius Ambrazevičius neslepia pykčio: „Savo vatos nepakanka“

2025-09-01 13:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 13:34

Prieš beveik savaitę laiko pasirodė informacija, jog į Lietuvą atvyksta garsus rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas, tačiau jo planuojamas atvykimas sukėlė tikrą pykčio bangą – lietuviai vieningai nusiteikę prieš. Pasisakė ir Paulius Ambrazevičius.

Paulius Ambrazevičius (nuotr. Organizatorių)

Prieš beveik savaitę laiko pasirodė informacija, jog į Lietuvą atvyksta garsus rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas, tačiau jo planuojamas atvykimas sukėlė tikrą pykčio bangą – lietuviai vieningai nusiteikę prieš. Pasisakė ir Paulius Ambrazevičius.

3

Bilietai.lt platforma, pardavinėjanti bilietus į įvairius renginius bei koncertus, paskelbė, jog į Lietuvą atvyksta garsus rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas, nors šis vyras yra skeptiškai viešai pasisakęs apie Vakarų pagalbą Ukrainai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai sukilo

Minėta bilietų pardavimo platforma pasidalino informacija, jog į Lietuvą vasario 21 dieną atvyksta rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas.

Renginys vyks po „Peterson Academy“ starto – novatoriškos internetinės aukštojo mokslo platformos, kurią dr. Petersonas įkūrė kartu su bendraminčiais. Ši akademija jau sutelkė daugiau nei 30 000 studentų iš viso pasaulio, besimokančių iš geriausių profesorių“ , – rašo bilietai.lt.

Šiuo įvykiu platformai pasidalinus socialiniuose tinkluose, sukėlė tikrą komentarų audrą, kur lietuviai drąsiai piktinosi šio vyro vizitu Lietuvoje.

Vienas komentatorius rašė: „Prieš kelis metus tikrai įdomu buvo jo klausyti. Dabar nupušęs senis“.

Antrasis pridūrė: „Ir prorusiškas naudingas idiotas“.

Trečiasis piktinosi: „Nepamirškime... Dar ir Vatnikas“.

Paulius Ambrazevičius taip pat paliko komentarą: „Savos vatos nepakanka“.

Rašytojo pasisakymai

Rašytojas apibrėžė Vakarų konfliktą su Rusija ne kaip tik tiesioginį karą tarp Rusijos ir Ukrainos, o kaip „civilinį karą Vakaruose“. Pasak jo, išmetame moralinę poziciją, o turėtume derėtis su tuo, kas Rusijai priimtina — pvz., neutrali arba deoligarhizuota Ukraina, jokio narystės NATO ar ES Vakarų pusėje, rašė biznews.com.

Taip pat Petersonas yra sakęs, kad naivu tikėtis, jog rusai pralaimės, o mes laimėsime.

Jis pridūrė: „Pergalė?“ — „Tai būtų rusų atsitraukimas iš Ukrainos... Ukrainai paverčiant griuvėsių zona“, rašė thepostmillennial.com.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

