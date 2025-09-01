Pamatęs, kas atvyksta į Lietuvą, Paulius Ambrazevičius neslepia pykčio: „Savo vatos nepakanka“

Bilietai.lt platforma, pardavinėjanti bilietus į įvairius renginius bei koncertus, paskelbė, jog į Lietuvą atvyksta garsus rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas, nors šis vyras yra skeptiškai viešai pasisakęs apie Vakarų pagalbą Ukrainai.
Lietuviai sukilo
Minėta bilietų pardavimo platforma pasidalino informacija, jog į Lietuvą vasario 21 dieną atvyksta rašytojas, klinikinis psichologas dr. Jordanas B. Petersonas.
„Renginys vyks po „Peterson Academy“ starto – novatoriškos internetinės aukštojo mokslo platformos, kurią dr. Petersonas įkūrė kartu su bendraminčiais. Ši akademija jau sutelkė daugiau nei 30 000 studentų iš viso pasaulio, besimokančių iš geriausių profesorių“ , – rašo bilietai.lt.
Šiuo įvykiu platformai pasidalinus socialiniuose tinkluose, sukėlė tikrą komentarų audrą, kur lietuviai drąsiai piktinosi šio vyro vizitu Lietuvoje.
Vienas komentatorius rašė: „Prieš kelis metus tikrai įdomu buvo jo klausyti. Dabar nupušęs senis“.
Antrasis pridūrė: „Ir prorusiškas naudingas idiotas“.
Trečiasis piktinosi: „Nepamirškime... Dar ir Vatnikas“.
Paulius Ambrazevičius taip pat paliko komentarą: „Savos vatos nepakanka“.
Rašytojo pasisakymai
Rašytojas apibrėžė Vakarų konfliktą su Rusija ne kaip tik tiesioginį karą tarp Rusijos ir Ukrainos, o kaip „civilinį karą Vakaruose“. Pasak jo, išmetame moralinę poziciją, o turėtume derėtis su tuo, kas Rusijai priimtina — pvz., neutrali arba deoligarhizuota Ukraina, jokio narystės NATO ar ES Vakarų pusėje, rašė biznews.com.
Taip pat Petersonas yra sakęs, kad naivu tikėtis, jog rusai pralaimės, o mes laimėsime.
Jis pridūrė: „Pergalė?“ — „Tai būtų rusų atsitraukimas iš Ukrainos... Ukrainai paverčiant griuvėsių zona“, rašė thepostmillennial.com.
