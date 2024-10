Paulius Ambrazevičius paskelbė netikėtą žinią: deda tašką

Humoristas šiandien, spalio 22-ąją, gerbėjus sukvietė į paskutinį atviro mikrofono vakarą, ir paaiškino, kad priėmė sprendimą atsisveikinti su ilgai puoselėtu jo projektu.

Įrašu jis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Pradėdamas didžiumą dalykų gyvenime (išskyrus santuoką), negalvoju, kad jie bus ilgaamžiai. Taip buvo ir su atviro mikrofono vakarais „Tamstoje“ – tiesiog turėjau nuojautą, kad Vilniuje yra daug žmonių, kurie tiek nori juokauti, tiek juoktis ir 2013 metų kovą atgaivinau prieš kelerius metus trumpai gyvavusių renginių ciklą“, – teigė P. Ambrazevičius.

Atsisveikina su „Humoro klubo“ vakarais

„Po daugiau kaip vienuolikos metų turime didelę, pilnai funkcionuojančią stand-up komedijos sceną su įvairaus pobūdžio renginiais, nuo atvirų mikrofonų iki trupių pasirodymų, Vilniuje kolega ir bičiulis Antanas Sadauskas net atidarė komedijos klubą (!!!), atviro mikrofono vakarai vyksta Kaune (ten, beje, 2014 metais irgi pradėjau juos organizuoti), Klaipėdoje, prasideda kažkoks judesys Šiauliuose.

Didelė dalis šitos scenos išaugo būtent iš tų atviro mikrofono vakarų klube „Tamsta“ – daug dabar jums žinomų komikų ten lipo pirmą kartą, mezgėsi pažintys, įsiplieskė draugystės ir partnerystės, virtusios komedijų trupėmis, podkastais, soliniais turais, atviro mikrofono vakarais kitur ir mokesčiais valstybei.

Jaučiu, kad šitie mano organizuoti renginiai savo misiją jau atliko, tai ramia širdimi galiu skelbti, kad po šimto trisdešimties tokių renginių, „Humoro klubo“ atviro mikrofono vakarai baigiasi.

Rytoj, spalio 22 dieną, laukia paskutinis toks renginys, ateikite, pažymėsime, atsisveikinsime, išsiskirstysime. Nepamirškite, kad komikai juokauja tik dėl jūsų, tai jeigu eisite į renginius – visiems bus geriau ir smagiau.

O pabaigoje tai labiausiai noriu padėkoti klubui „Tamsta“, kuriame jaučiuosi kaip namie, bet turbūt ne dėl to, kad taip dažnai ten būnu (su žmona net ir vestuvių vakarėlį ten šventėm), o dėl to, kad ten personalas – Vytukas, Aurelija, Eglė, Justas – kitaip neleidžia jaustis, taip pat visiems, kurie per tuos vienuolika metų lipo į sceną (kada nors imsiu ir visus suskaičiuosiu, tikrai bus 100+ skirtingų žmonių), ir, žinoma, kiekvienam, kuris žiūrėjo, juokėsi ir plojo.

Ačiū, kad žiūrėjot / Atleiskit, kas ne taip.

Apačioje – vedu pirmąjį renginį 2013 kovo 26 dieną. Jo, su akiniais geriau. Komentaruose įmesiu nuorodą į to renginio albumą, rasite ir dabar jums labai gerai pažįstamų veidų“, – rašė P. Ambrazevičius.