Šaltakraujiška rusų taktika: prie fronto ukrainiečiams masiškai atjunginėja elektrą, dujas

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Charčenka.
„Keliuose okupuoto Luhansko regiono rajonuose, ypač esančiuose netoli fronto linijos, Rusijos pajėgos atjungia dujas ir elektrą. Masiškai elektros energiją atjunginėti net ir dėl nedidelių neapmokėtų komunalinių paslaugų sąskaitų pradėta birželio mėnesį. Tokie atvejai užfiksuoti Sievierodonecke, Lysičanske, Sokolohirske, Holubivkoje, taip pat Svatovės, Kreminnos ir Slovianoserbsko rajonuose“, – paaiškino O. Charčenka.
Jis taip pat pažymėjo, kad dėl priverstinės mobilizacijos ir mažo darbo užmokesčio beveik visose vadinamosios LLR savivaldybės įmonėse labai trūksta darbuotojų.
„Luhansko miesto apželdinimo ir infrastruktūros kombinate, kuris yra atsakingas už tokias užduotis, kaip nykstančių architektūrinių statinių remontas, 63 proc. pareigybių tebėra laisvos", – pridūrė regiono vadovas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl medicinos personalo trūkumo okupuotame Luhanske paramedikai ir akušerės būna priversti atlikti gydytojų pareigas.
