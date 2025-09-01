Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šaltakraujiška rusų taktika: prie fronto ukrainiečiams masiškai atjunginėja elektrą, dujas

2025-09-01 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 11:21

Laikinai okupuotų Luhansko srities teritorijų gyventojams net ir dėl nedidelių skolų už komunalines paslaugas atjungiamos dujos ir elektra.

Per raketų ataką prieš rusų kontroliuojamą Luhanską žuvo 3 žmonės
17

Laikinai okupuotų Luhansko srities teritorijų gyventojams net ir dėl nedidelių skolų už komunalines paslaugas atjungiamos dujos ir elektra.

0

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Oleksijus Charčenka.

„Keliuose okupuoto Luhansko regiono rajonuose, ypač esančiuose netoli fronto linijos, Rusijos pajėgos atjungia dujas ir elektrą. Masiškai elektros energiją atjunginėti net ir dėl nedidelių neapmokėtų komunalinių paslaugų sąskaitų pradėta birželio mėnesį. Tokie atvejai užfiksuoti Sievierodonecke, Lysičanske, Sokolohirske, Holubivkoje, taip pat Svatovės, Kreminnos ir Slovianoserbsko rajonuose“, – paaiškino O. Charčenka.

Jis taip pat pažymėjo, kad dėl priverstinės mobilizacijos ir mažo darbo užmokesčio beveik visose vadinamosios LLR savivaldybės įmonėse labai trūksta darbuotojų.

„Luhansko miesto apželdinimo ir infrastruktūros kombinate, kuris yra atsakingas už tokias užduotis, kaip nykstančių architektūrinių statinių remontas, 63 proc. pareigybių tebėra laisvos", – pridūrė regiono vadovas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl medicinos personalo trūkumo okupuotame Luhanske paramedikai ir akušerės būna priversti atlikti gydytojų pareigas.

