Velomaratone Rimanto Kaukėno paramos fondo komanda išpildė sergančio berniuko svajonę turėti dviratuką

Renginyje dalyvavo ir savo erdvę turėjo Rimanto Kaukėno paramos fondas, subūręs komandą ir ne tik dalyvavęs važiavime, tačiau ir į sporto šventę pakvietęs fondo globojamą berniuką Radvilą, rašoma pranešime spaudai.
Herojaus noras – turėti dviratį. Deja, tačiau Radvilas – kitoks vaikas ir įprastu dviratuku jam judėti tiesiog nepavyktų, todėl fondo komanda pasirūpino specialaus ir jo poreikius atitinkančio dviratuko užsakymu užsienyje. Kol ši ypatinga dovana dar pakeliui į berniuko namus, Radvilui ir jo šeimos nariams įteiktas kuponas pasimėgauti poilsiu Lietuvoje.
Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondo renginys Velomaratonas(40 nuotr.)
Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondo renginys Velomaratonas (nuotr. Ekaterina Khvashchynskaya)
Vos gimus – sudėtinga operacija
Radvilui nuo pat gimimo diagnozuota sunkiausia Spina bifida (stuburo išvaržos) forma, hidrocefalija. Šią diagnozę tėveliai išgirdo, kai Radvilas mamos pilvelyje buvo 33 savaites. Dar iki 24 savaitės nėštumo, pastebėjus šią ligą, kūdikiui mamos įsčiose daroma operacija, kuri leidžia palengvinti ligos padarinius gimus mažyliui. Visgi, šiuo atveju jau buvo per vėlu atlikti tokią operaciją.
Operacija naujagimiui atlikta praėjus vos parai po gimimo. Nepertraukiamai mėnesį laiko Radvilas su mama praleido ligoninėje, o trumpas grįžimas namo ir skubus vykimas atgal į ligoninę tik patvirtino medikų prognozes – šiam vaikui visada reikės įdėmios gydytojų priežiūros.
Juda neįgaliojo vežimėliu
Fondo globojamas berniukas, kuriam Velomaratono metu buvo suteiktos geros emocijos ir atskleistas siurprizas, jog jau netrukus galės važinėti naujuoju dviratuku, kasdien juda neįgaliojo vežimėliu. Taip pat herojui reikalingos nuolatinės reabilitacijos, kurios padėtų stiprinti raumenukus.
Taigi, vaikiškas akimirkas ir džiaugsmus Radvilas išgyvena kiek kitaip, negu jo bendraamžiai, tačiau tai netrukdo šypsotis ir į gyvenimą žvelgti pozityviai.
Fondo bendruomenės palaikymas
Velomatatono metu fondo palapinės erdvėje viso renginio metu veikė ne tik prekyvietė, kurioje buvo galima apžiūrėti ir įsigyti #užsidėktašką atributiką. Ją perkant visos lėšos keliauja mažiesiems pacientams.
Aktyviausiai nusiteikusiems Velomaratono dalyviams fondas, drauge su labdaringas iniciatyvas palaikančiais organizacijos partneriais „Draugams.lt“, „Twinnation“ –prisidėjo prie aktyvacijų pritaikymo šiam renginiui ir pagyvino erdvę smagia žaidimų zona – veikė reakcijos žadimas, norintieji galėjo išbandyti „palmės“ žaidimą, o stipriausieji bandė kuo ilgiau išsilaikyti ant besisukančio skersinio. Dovanas įsteigė fondo bendruomenės nariai „Vellocino“ ir „Forum Palace“.
Velomaratone dalyvavo fondo veiklą palaikantys ir aktyviai renginiuose dalyvaujantys broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai su šeimomis, o fondo palapinės erdvę aplankė ir bendruomenės narys Benediktas Vanagas.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
Šaltinis:
tv3.lt
