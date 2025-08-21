Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

F dydžio krūtinę kentusi moteris nebegalėjo taip gyventi: parodė, kaip atrodo po operacijos

2025-08-21 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-21 12:55

Buvęs 38-erių modelis Rhian Sugden praėjusį mėnesį ryžosi plastinei operacijai, kai po sūnaus Džordžo gimimo jos krūtinė padidėjo nuo D iki F dydžio. Ji už procedūrą sumokėjo daugiau nei 11 700 eurų.

Rhian Sugden (nuotr. Instagram)
7

Buvęs 38-erių modelis Rhian Sugden praėjusį mėnesį ryžosi plastinei operacijai, kai po sūnaus Džordžo gimimo jos krūtinė padidėjo nuo D iki F dydžio. Ji už procedūrą sumokėjo daugiau nei 11 700 eurų.

1

Naujausiame vaizdo įraše ji parodė, kaip atrodė prieš operaciją ir po jos – akivaizdu, kad dabar jos krūtys daug stangresnės, skelbė thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rhian Sugden
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rhian Sugden

Ryžosi operacijai

„Labai labai myliu savo krūtis. Jokių implantų – tik mažinimas ir pakėlimas, kurį atliko nuostabusis daktaras Hussainas“, – džiaugėsi ji savo sekėjams.

Prieš operaciją Rhian atskleidė, kad jos speneliai po gimdymo buvo nusileidę net 11 cm žemiau nei turėtų būti.

„Gravitacija padarė savo. Kadangi esu buvusi „Page 3“ modelis, krūtys man niekada nebuvo svetima tema – visada buvau jautri jų išvaizdai. Augdama, manau, turėjau tikrai gražią krūtinę, bet po kūdikio gimimo viskas pasikeitė“, – pasakojo ji.

Ji taip pat prisipažino, kad iš pradžių jos vyras, aktorius Oliveris Melloras, nebuvo sužavėtas pokyčiais: „Oliveris buvo labai nusiminęs – jis visada dievino mano krūtis. Bet jis supranta, ir manau, kad bus laimingas, kai pagaliau nustosiu skųstis nugaros skausmais.“

Pora 2023 m. gruodį susilaukė sūnaus Džordžo po ilgos ir varginančios dirbtinio apvaisinimo (IVF) kelionės.

 

