Andriuščenka pasidalino „nuostabia operacija“: rusų traukinys paskendo liepsnose

Rusijos susisiekimo geležinkeliu per okupuotą Zaporižią nebėra. Apie tai pranešė Okupacijos tyrimų centro vadovas Petro Andriuščenka „Telegram“ kanale, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti sunaikintas krovininis traukinys su cisternomis.
„Nuostabi operacija“
„Nieko gyvo neliko. Kas klausė, kodėl rusai naktį veža degalus ir techniką? Štai kodėl. Kad išvengtų tokių nuostolių. Nepavyko. Unikali Ukrainos gynybos pajėgų operacija. Tiesiog super, patikėkite!“, – rašė P. Andriuščenka.
„Ukrainos gynybos pajėgos Zaporižioje vėl sunaikino Rusijos logistiką ir parodė, kaip reikia. Nuostabi operacija, o iš žemės tai atrodo tiesiog epiškai, patikėkite“, – pabrėžė jis.
