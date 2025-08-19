Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Skelbia apie griežtą Alos Pugačiovos sprendimą: aiškiai parodė savo nuomonę

2025-08-19 13:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 13:25

Dainininkė Ala Pugačiova, kaip teigiama, toliau protestuoja prieš Rusiją. Moteris atsisakė Rusijos pilietybės ir pateikė atitinkamus dokumentus Rusijos ambasadai Izraelyje, kur šiuo metu gyvena.

Ala Pugačiova (tv3.lt fotomontažas)
11

4

Baku.ws rašo, jog, pasak tam tikrų šaltinių, pagal jų informaciją, Ala Pugačiova atsisake Rusijos pilietybės. Procedūra vyko uždarame formate, be pašalinių, o atlikėja į pastatą pateko per atskirą įėjimą.

Viskas įvyko slapta

Nors viskas įvyko slaptai, dokumentų peržiūra vis tiek gali užtrukti kelis mėnesius, tačiau kai kuriais atvejais procesas vyksta greičiau. Šaltiniai teigia, kad tokio žingsnio priežastis galėtų būti galimai iškelta baudžiamoji byla Rusijoje.

2022 m. Ala Pugačiova gavo Izraelio pilietybę ir pasisakė prieš karinius veiksmus Ukrainoje.

Tuo pat metu Federalinio saugumo ir kovos su korupcija projekto (FPBK) vadovas Vitalijus Borodinas, komentuodamas svetainei „Strasti“, pareiškė, kad ši informacija greičiausiai yra netikra. Pasak jo, Pugačiova neatsisakys savo Rusijos paso bent jau iki karo Ukrainoje pabaigos, nes, kaip ir kiti išvykę menininkai, ji tikisi sugrįžti.

Borodinas paragino palaukti oficialių pareiškimų, pabrėždamas, kad tokie gandai gali būti platinami specialiai tam, kad pagerintų atlikėjos įvaizdį, jog ši galėtų pasinaudoti situacija savo naudai ir atrodyti kaip patriotė.

1
1
2025-08-19 13:41
duok dieve kad ji nori atsisakyti rusijos pilietybes kam reikalinga isdavike ir nekencianti savo tautos visaip zmones isvadinusi asaba-aisku jei tai tiesa ,bet as netikiu,kad ji nori atsisakyti rusijos pilietybes...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
