Maksimas Galkinas paviešino nematytus kadrus su Ala Pugačiova: gerbėjų reakcija nustebino

„Instagram“ paskyroje M. Galkinas paviešino ištisą nuotraukų seriją, kuri iš karto sulaukė didžiulio dėmesio bei šiltų atsiliepimų.
Maksimo Galkino kadrai sulaukė daugybės dėmesio
„Kuri nuotrauka, mielieji sekėjai, labiausiai patiko jums?“ – klausė jis įraše.
Daugumoje kadrų M. Galkinas užfiksuotas skirtinguose įvaizdžiuose, tačiau nemažai dėmesio sulaukė ir nuotraukos su Ala.
Būtent šios, sprendžiant iš reakcijų, labiausiai sužavėjo gerbėjus.
Komentarų skiltyje jie negailėjo komplimentų:
- „Ne taip dažnai dabar matome mylimą Alą.“
- „O jūs, Maksimai, tiesiog gražuolis! Ir be galo fotogeniškas.“
- „Kiekvienoje nuotraukoje atrodote nuostabiai, o su Ala – grožio dvigubai daugiau.“
- „Ala, kaip visada, nepralenkiama – tikra gėlė.“
- „Visos nuotraukos puikios, bet labiausiai patiko tos, kuriose jūs kartu su Ala renginyje.“
- „Esate patys geriausi ir mylimiausi.“
