  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Maksimas Galkinas paviešino nematytus kadrus su Ala Pugačiova: gerbėjų reakcija nustebino

2025-08-18 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 11:55

Humoristas ir televizijos žvaigždė Maksimas Galkinas socialiniuose tinkluose pasidalijo naujais kadrais su savo žmona, dainininke Ala Pugačiova.

Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas su atžalomis (nuotr. Instagram)
11

Humoristas ir televizijos žvaigždė Maksimas Galkinas socialiniuose tinkluose pasidalijo naujais kadrais su savo žmona, dainininke Ala Pugačiova.

1

Instagram“ paskyroje M. Galkinas paviešino ištisą nuotraukų seriją, kuri iš karto sulaukė didžiulio dėmesio bei šiltų atsiliepimų.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Maksimo Galkino kadrai sulaukė daugybės dėmesio

„Kuri nuotrauka, mielieji sekėjai, labiausiai patiko jums?“ – klausė jis įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugumoje kadrų M. Galkinas užfiksuotas skirtinguose įvaizdžiuose, tačiau nemažai dėmesio sulaukė ir nuotraukos su Ala.

Būtent šios, sprendžiant iš reakcijų, labiausiai sužavėjo gerbėjus.

Komentarų skiltyje jie negailėjo komplimentų:

  • „Ne taip dažnai dabar matome mylimą Alą.“
  • „O jūs, Maksimai, tiesiog gražuolis! Ir be galo fotogeniškas.“
  • „Kiekvienoje nuotraukoje atrodote nuostabiai, o su Ala – grožio dvigubai daugiau.“
  • „Ala, kaip visada, nepralenkiama – tikra gėlė.“
  • „Visos nuotraukos puikios, bet labiausiai patiko tos, kuriose jūs kartu su Ala renginyje.“
  • „Esate patys geriausi ir mylimiausi.“

 

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)
Maksimas Galkinas paviešino nuotrauką su 76-erių Ala Pugačiova: kadras – be filtrų ir pagražinimų (11)
Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
76-erių Alos Pugačiovos nuotrauka su vaikais įaudrino internautus: užkliuvo 1 detalė (5)

