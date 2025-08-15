Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pasirodė naujausia žinia apie sužeistą Maksimą Galkiną: prireikė operacijos

2025-08-15 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 11:00

Garsus komikas Maksimas Galkinas, kurį neseniai Latvijoje partrenkė automobilis, buvo operuotas. Apie tai papasakojo dainininkė Laima Vaikulė.

Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)
12

1

Ji pažymėjo, kad po avarijos komikui prireikė skubios medicininės pagalbos ir operacijos, skelbė unian.ua.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Pasirodė naujausia žinia

L. Vaikulė atskleidė daugiau detalių apie Maksimą.

„Priežastis, kodėl Maksimas Galkinas nedalyvavo „Laimos susitikimo“ uždarymo koncerte, yra ta, kad tą naktį jam buvo atlikta operacija. Vos už 300 metrų nuo namų jį partrenkė automobilis. Moteris, vairavusi automobilį, netyčia partrenkė Maksimą. Jūrmaloje, kur įvyko incidentas, yra tokia vieta, kur nelabai aišku, kad maža gatvelė iš tiesų yra pagrindinis kelias. Kita vertus, Maksimas dviračiu važiavo labai greitai“, – pasakojo Laima.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laima taip pat papasakojo, kaip dabar jaučiasi M. Galkinas. Visų pirma ji pabrėžė, kad Maksimas jau jaučiasi geriau ir tęsia savo kelionę.

„Žinoma, Maksimas yra didvyris, atsižvelgiant į tai, kas nutiko. Nė vienas suplanuotas koncertas nebuvo atšauktas dėl avarijos. Be to, dabar jis šiuose koncertuose su humoru pasakoja apie tai, kas įvyko, ir apie savo pažintį su Latvijos gydytojais“, – pridūrė L. Vaikulė.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie M. Galkiną.

M. Galkiną partrenkė automobilio vairuotoja

Teigiama, kad automobilį vairavo moteris. Pasak liudininkų, Maksimas Galkinas laikėsi visų eismo taisyklių, dėvėjo šalmą ir buvo blaivus.

„Automobilis važiavo iš šalutinės gatvės į pagrindinę ir partrenkė Maksimą“, – pranešė žurnalistė Božena Rynska.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)

Anot jos, vairuotoja net nesulėtino greičio, o Galkinas incidento metu patyrė rankos traumą.

„Automobilis buvo toks senas, kad jo stiklai – dar senos konstrukcijos. Jie supjaustė ranką – pažeistos arterijos, sausgyslės. Ar ranka visiškai atsistatys, kol kas neaišku“, – pridūrė Rynska.

Maksimas Galkinas (nuotr. socialinių tinklų)

Netrukus apie incidentą socialiniame tinkle pasisakė ir pats komikas Maksimas Galkinas: „Pasirodė naujienos, kad mane partrenkė mašina. Aš tai pasakoju, nes daugelis nesupranta, kada mane ji partrenkė. Važiavau dviračiu – laikydamasis visų taisyklių. Dėl viso pikto, geltonajai spaudai – 0 promilių kraujyje. (Važiavau) pagrindiniu keliu, tačiau, deja, automobilių gerbėjas, kuris važiavo iš šalutinės (gatvės) iššoko į pagrindinę nestabdžius ir aš į jį „įsipaišiau“.

Štai, gipsas, tačiau aš ir toliau koncertuoju – daugelis dabar pergyvena, kas bus su koncertais. Tai jie vyksta. Pas mus 4 koncertai Latvijoje, vėliau dar daug koncertų Latvijoje, koncertas Palangoje, Lietuvoje. <...> Ateikite, laukiu, (esu) gyvas ir sveikas, tikiuosi pasitaisysiu – sausgysles tvarkausi.“

