Jūrmaloje sužeistas Maksimas Galkinas: kyla klausimų dėl sveikatos

Pasak jos, incidentas įvyko prieš keturias dienas, pranešė eadaily.com.
M. Galkiną partrenkė automobilio vairuotoja
Teigiama, kad automobilį vairavo moteris. Pasak liudininkų, Maksimas Galkinas laikėsi visų eismo taisyklių, dėvėjo šalmą ir buvo blaivus.
„Automobilis važiavo iš šalutinės gatvės į pagrindinę ir partrenkė Maksimą“, – pranešė žurnalistė Božena Rynska.
Anot jos, vairuotoja net nesulėtino greičio, o Galkinas incidento metu patyrė rankos traumą.
„Automobilis buvo toks senas, kad jo stiklai – dar senos konstrukcijos. Jie supjaustė ranką – pažeistos arterijos, sausgyslės. Ar ranka visiškai atsistatys, kol kas neaišku“, – pridūrė Rynska.
Netrukus apie incidentą socialiniame tinkle pasisakė ir pats komikas Maksimas Galkinas: „Pasirodė naujienos, kad mane partrenkė mašina. Aš tai pasakoju, nes daugelis nesupranta, kada mane ji partrenkė. Važiavau dviračiu – laikydamasis visų taisyklių. Dėl viso pikto, geltonajai spaudai – 0 promilių kraujyje. (Važiavau) pagrindiniu keliu, tačiau, deja, automobilių gerbėjas, kuris važiavo iš šalutinės (gatvės) iššoko į pagrindinę nestabdžius ir aš į jį „įsipaišiau“.
Štai, gipsas, tačiau aš ir toliau koncertuoju – daugelis dabar pergyvena, kas bus su koncertais. Tai jie vyksta. Pas mus 4 koncertai Latvijoje, vėliau dar daug koncertų Latvijoje, koncertas Palangoje, Lietuvoje. <...> Ateikite, laukiu, (esu) gyvas ir sveikas, tikiuosi pasitaisysiu – sausgysles tvarkausi.“
Pranešama, kad M. Galkinas tradiciškai dalyvavo Laimos Vaikulės festivalyje „Laima Rendezvous“ Jūrmaloje. Šiemet jis į Latviją atvyko kartu su žmona, dainininke Ala Pugačiova.
