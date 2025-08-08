Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Jūrmaloje sužeistas Maksimas Galkinas: kyla klausimų dėl sveikatos

2025-08-08 13:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 13:14

Žinomas komikas Maksimas Galkinas, važinėdamas dviračiu, buvo partrenktas automobilio ramioje Jūrmalos gatvėje. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė iš Rusijos pabėgusi žurnalistė Božena Rynska.

Maksimas Galkinas, Ala Pugačiova (nuotr. Instagram)
12

Žinomas komikas Maksimas Galkinas, važinėdamas dviračiu, buvo partrenktas automobilio ramioje Jūrmalos gatvėje. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė iš Rusijos pabėgusi žurnalistė Božena Rynska.

REKLAMA
2

Pasak jos, incidentas įvyko prieš keturias dienas, pranešė eadaily.com.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

M. Galkiną partrenkė automobilio vairuotoja

Teigiama, kad automobilį vairavo moteris. Pasak liudininkų, Maksimas Galkinas laikėsi visų eismo taisyklių, dėvėjo šalmą ir buvo blaivus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Automobilis važiavo iš šalutinės gatvės į pagrindinę ir partrenkė Maksimą“, – pranešė žurnalistė Božena Rynska.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, vairuotoja net nesulėtino greičio, o Galkinas incidento metu patyrė rankos traumą.

„Automobilis buvo toks senas, kad jo stiklai – dar senos konstrukcijos. Jie supjaustė ranką – pažeistos arterijos, sausgyslės. Ar ranka visiškai atsistatys, kol kas neaišku“, – pridūrė Rynska.

REKLAMA

Netrukus apie incidentą socialiniame tinkle pasisakė ir pats komikas Maksimas Galkinas: „Pasirodė naujienos, kad mane partrenkė mašina. Aš tai pasakoju, nes daugelis nesupranta, kada mane ji partrenkė. Važiavau dviračiu – laikydamasis visų taisyklių. Dėl viso pikto, geltonajai spaudai – 0 promilių kraujyje. (Važiavau) pagrindiniu keliu, tačiau, deja, automobilių gerbėjas, kuris važiavo iš šalutinės (gatvės) iššoko į pagrindinę nestabdžius ir aš į jį „įsipaišiau“.

REKLAMA
REKLAMA

Štai, gipsas, tačiau aš ir toliau koncertuoju – daugelis dabar pergyvena, kas bus su koncertais. Tai jie vyksta. Pas mus 4 koncertai Latvijoje, vėliau dar daug koncertų Latvijoje, koncertas Palangoje, Lietuvoje. <...> Ateikite, laukiu, (esu) gyvas ir sveikas, tikiuosi pasitaisysiu – sausgysles tvarkausi.“

Pranešama, kad M. Galkinas tradiciškai dalyvavo Laimos Vaikulės festivalyje „Laima Rendezvous“ Jūrmaloje. Šiemet jis į Latviją atvyko kartu su žmona, dainininke Ala Pugačiova.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų