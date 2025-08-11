Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo, kiek kainuoja bilietas į Maksimo Galkino pasirodymą Lietuvoje: yra ir žinia tėvams su vaikais

2025-08-11 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 13:30

Jau šią savaitę žinomas humoristas Maksimas Galkinas savo šou surengs Lietuvoje. Rugpjūčio 16 d. jis žengs ant scenos Palangos koncertų salėje.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova (nuotr. socialinių tinklų)
12

Jau šią savaitę žinomas humoristas Maksimas Galkinas savo šou surengs Lietuvoje. Rugpjūčio 16 d. jis žengs ant scenos Palangos koncertų salėje.

REKLAMA
0

Savaitgalį jis pristatys naują savo programą Lietuvoje.

Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Maksimas Galkinas – Palangoje

Teigiama, kad M. Galkino pasirodymas būna ne tik linksmas, tačiau ir priverčiantis susimąstyti.

„Maksimas Galkinas, kuris savo talentu, charizma ir nepriekaištingu humoro jausmu jau spėjo pakerėti Lietuvos publiką, rugpjūčio 16 d. grįžta į Palangą su nauja programa. Vasara, jūra ir laikas, praleistas nepakartojamo M. Galkino pasirodyme, gali tapti vienu iš įsimintiniausių vasaros vakarų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Galkinas yra ne atlikėjas, o ištisas žanras. Jį galima lyginti tik su juo pačiu, nes kiekvienas jo pasirodymas yra unikalus ir nepakartojamas. Jis tiksliai žino, ko nori publika, ir subtiliai bei meistriškai tai pateikia. Jo pokštai visada aktualūs, o dialogas su publika primena šiltą pokalbį su senais draugais. M. Galkino koncertai visada sulaukia pilnų salių žiūrovų. Jis sugeba rasti kelią į pačios įvairiausios publikos širdis, sujungdamas kartas ir kultūras. M. Galkinas ne tik linksmina, bet ir verčia mąstyti. Dėl to jo pasirodymai yra išties vertingi.

REKLAMA
REKLAMA

Vienintelis M. Galkino pasirodymas pajūryje – rugpjūčio 16 d. (šeštadienį) Palangos koncertų salėje“, – rašoma kakava.lt.

REKLAMA

Bilieto kaina

Kaip skelbia kakava.lt, M. Galkino renginio trukmė – apie 2 val.

Teigiama, kad vaikai įleidžiami nemokamai: iki 6 metų amžiaus (imtinai, neužimant papildomos vietos ir prie įėjimo pateikiant asmens amžių įrodantį dokumentą).

Bilietų platinimo puslapyje nurodoma, kad didelė bilietų dalis jau yra išparduota. Tačiau dar galima įsigyti bilietus už 59,10 Eur bei už 49,10 Eur. Pastarasis bilietas suteikia vietą neįgaliojo vežimėliui.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų