Paaiškėjo, kiek kainuoja bilietas į Maksimo Galkino pasirodymą Lietuvoje: yra ir žinia tėvams su vaikais

Savaitgalį jis pristatys naują savo programą Lietuvoje.
Maksimas Galkinas – Palangoje
Teigiama, kad M. Galkino pasirodymas būna ne tik linksmas, tačiau ir priverčiantis susimąstyti.
„Maksimas Galkinas, kuris savo talentu, charizma ir nepriekaištingu humoro jausmu jau spėjo pakerėti Lietuvos publiką, rugpjūčio 16 d. grįžta į Palangą su nauja programa. Vasara, jūra ir laikas, praleistas nepakartojamo M. Galkino pasirodyme, gali tapti vienu iš įsimintiniausių vasaros vakarų.
M. Galkinas yra ne atlikėjas, o ištisas žanras. Jį galima lyginti tik su juo pačiu, nes kiekvienas jo pasirodymas yra unikalus ir nepakartojamas. Jis tiksliai žino, ko nori publika, ir subtiliai bei meistriškai tai pateikia. Jo pokštai visada aktualūs, o dialogas su publika primena šiltą pokalbį su senais draugais. M. Galkino koncertai visada sulaukia pilnų salių žiūrovų. Jis sugeba rasti kelią į pačios įvairiausios publikos širdis, sujungdamas kartas ir kultūras. M. Galkinas ne tik linksmina, bet ir verčia mąstyti. Dėl to jo pasirodymai yra išties vertingi.
Vienintelis M. Galkino pasirodymas pajūryje – rugpjūčio 16 d. (šeštadienį) Palangos koncertų salėje“, – rašoma kakava.lt.
Bilieto kaina
Kaip skelbia kakava.lt, M. Galkino renginio trukmė – apie 2 val.
Teigiama, kad vaikai įleidžiami nemokamai: iki 6 metų amžiaus (imtinai, neužimant papildomos vietos ir prie įėjimo pateikiant asmens amžių įrodantį dokumentą).
Bilietų platinimo puslapyje nurodoma, kad didelė bilietų dalis jau yra išparduota. Tačiau dar galima įsigyti bilietus už 59,10 Eur bei už 49,10 Eur. Pastarasis bilietas suteikia vietą neįgaliojo vežimėliui.
