Jūrmaloje sužeistas Maksimas Galkinas pasakė, ar atvyks į Lietuvą: prabilo apie įvykį

Vis dėlto praėjus vos dienai nuo žinios apie nelaimingą atsitikimą, prabilo pats M. Galkinas. Jis kreipėsi į gerbėjus ir papasakojo, kas nutiko.
„Mano brangūs žiūrovai, pasirodė naujienos, kad mane partrenkė automobilis. Įrašau tai, nes daugelis nesupranta, kada tai įvyko. Važiavau dviračiu pagal visas taisykles — specialiai geltonajai spaudai sakau: pagal visas taisykles, 0 promilių kraujyje, važiavau pagrindiniu keliu.
Deja, vairuotojas, kuris važiavo šalutiniu keliu, išvažiavo į pagrindinį kelią nesustojęs, ir aš į jį atsitrenkiau. Štai gipsas“, – kalbėjo M. Galkinas.
Jis pridūrė, kad šis nelaimingas įvykis įtakos jo pasirodymams neturės.
„Aš toliau rengiu koncertus, nes daug kas jaudinasi dėl jų — koncertai vyksta. Jau surengiau keturis koncertus Latvijoje, dar laukia daug koncertų Latvijoje ir vienas koncertas Palangoje, Lietuvoje. Viskas kaip planuota“, – pridūrė jis.
M. Galkinas Palangoje pasirodymą surengs rugpjūčio 16-ąją.
Vairuotoja net nesulėtino
Apie M. Galkinui įvykusią nelaimę savo „Telegram“ kanale pranešė iš Rusijos pabėgusi žurnalistė Božena Rynska. Pasak jos, incidentas įvyko prieš penkias dienas, pranešė eadaily.com.
Teigiama, kad automobilį vairavo moteris. Pasak liudininkų, Maksimas Galkinas laikėsi visų eismo taisyklių, dėvėjo šalmą ir buvo blaivus.
„Automobilis važiavo iš šalutinės gatvės į pagrindinę ir partrenkė Maksimą“, – pranešė žurnalistė Božena Rynska.
Anot jos, vairuotoja net nesulėtino greičio, o Galkinas incidento metu patyrė rankos traumą.
„Automobilis buvo toks senas, kad jo stiklai – dar senos konstrukcijos. Jie supjaustė ranką – pažeistos arterijos, sausgyslės. Ar ranka visiškai atsistatys, kol kas neaišku“, – pridūrė Rynska.
