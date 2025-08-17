Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
TV3 naujienos > Žmonės

Po pasirodymo Palangoje Maksimas Galkinas kreipėsi į Lietuvą: skyrė jautrius žodžius

2025-08-17 17:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 17:10

Rgpjūčio 16 d., šeštadienį, Palangos koncertų salėje vyko gerbėjų ilgai lauktas komiko Maksimo Galkino pasirodymas. Susirinkusius jis stebino ne tik taikliais pokštais, bet ir lietuvių kalbos žiniomis, o vėliau pasidalijo akimirka iš pasirodymo ir socialiniuose tinkluose.

Maksimas Galkinas (nuotr. Instagram)
7

Rgpjūčio 16 d., šeštadienį, Palangos koncertų salėje vyko gerbėjų ilgai lauktas komiko Maksimo Galkino pasirodymas. Susirinkusius jis stebino ne tik taikliais pokštais, bet ir lietuvių kalbos žiniomis, o vėliau pasidalijo akimirka iš pasirodymo ir socialiniuose tinkluose.

M. Galkino socialinio tinklo Instagram paskyroje jis įkėlė vaizdo įrašą iš pasirodymo. Jame jis dainuoja legendinę Stasio Povilaičio dainą „Švieski man vėl“.

Maksimas Galkinas dalijasi atostogų kadrais
Įraše taip pat matyti įsismaginusi sausakimša Palangos koncertų salės publika: žmonės linguoja, ploja atsistoję, o pasibaigus dainai susukumba nunešti komikui gėlių.

View this post on Instagram

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru)

Po pasidalinta akimirka iš pasirodymo, M. Galkinas siuntė žinutę Lietuvai. Jis rašė: „Mano vasaros turas baigėsi koncertu mano mėgstamiausioje vietoje Palangoje! Ačiū tau, Lietuva! Myliu jus!“

Dėl nelaimės pasirodymo neatšaukė

Nepaisant to, koks gyvybingas jis buvo pasirodymo metu, dar visai neseniai komikui buvo įvykusi nelaimė: jį partrenkė automobilis. Po įvykio jis pranešė:

„Mano brangūs žiūrovai, pasirodė naujienos, kad mane partrenkė automobilis. Įrašau tai, nes daugelis nesupranta, kada tai įvyko. Važiavau dviračiu pagal visas taisykles — specialiai geltonajai spaudai sakau: pagal visas taisykles, 0 promilių kraujyje, važiavau pagrindiniu keliu.

Deja, vairuotojas, kuris važiavo šalutiniu keliu, išvažiavo į pagrindinį kelią nesustojęs, ir aš į jį atsitrenkiau. Štai gipsas“, – kalbėjo M. Galkinas.

 

 

2025-08-17 17:25
O jei be baimės, atvirai apie koncertą! Galima?! Ne, nebuvom, bet kad jis talentingas, to juk neatimsi. Ir dainuoja, ir juokina, ir užburia salę. Kad lietuviškai sudainavo - liuks! Gyvena, galimai įvairaus plauko (net su atstovybėm!) žmonių po keletą metų ir nei A nei B lietuviška kalba. SĖKMĖS jiems su Alla ir vaikais.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
