Po pasirodymo Palangoje Maksimas Galkinas kreipėsi į Lietuvą: skyrė jautrius žodžius

M. Galkino socialinio tinklo Instagram paskyroje jis įkėlė vaizdo įrašą iš pasirodymo. Jame jis dainuoja legendinę Stasio Povilaičio dainą „Švieski man vėl“.
Įraše taip pat matyti įsismaginusi sausakimša Palangos koncertų salės publika: žmonės linguoja, ploja atsistoję, o pasibaigus dainai susukumba nunešti komikui gėlių.
View this post on InstagramREKLAMA
Po pasidalinta akimirka iš pasirodymo, M. Galkinas siuntė žinutę Lietuvai. Jis rašė: „Mano vasaros turas baigėsi koncertu mano mėgstamiausioje vietoje Palangoje! Ačiū tau, Lietuva! Myliu jus!“
Dėl nelaimės pasirodymo neatšaukė
Nepaisant to, koks gyvybingas jis buvo pasirodymo metu, dar visai neseniai komikui buvo įvykusi nelaimė: jį partrenkė automobilis. Po įvykio jis pranešė:
„Mano brangūs žiūrovai, pasirodė naujienos, kad mane partrenkė automobilis. Įrašau tai, nes daugelis nesupranta, kada tai įvyko. Važiavau dviračiu pagal visas taisykles — specialiai geltonajai spaudai sakau: pagal visas taisykles, 0 promilių kraujyje, važiavau pagrindiniu keliu.
Deja, vairuotojas, kuris važiavo šalutiniu keliu, išvažiavo į pagrindinį kelią nesustojęs, ir aš į jį atsitrenkiau. Štai gipsas“, – kalbėjo M. Galkinas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!