Dubajuje su vaikais viešinti Viktorija Siegel parodė nepagražintą realybę: „Pritariat, mamos?“

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Siegel su gerbėjais dalijasi atostogų Dubajuje akimirkomis.
Viktorija Siegel dalijasi atostogų akimirkomis
Viename iš įrašų Viktorija pasidalijo šmaikščiu filmuku, kuriame parodė, kaip atrodo kasdienybė atostogaujant su mažamečiais vaikais.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip V. Siegel mėgina ilsėtis ant gulto, tačiau šalia esantys vaikai vis šaukia „mama, mama“.
„Pritariat, mamos?“ – į sekėjus kreipėsi V. Siegel.
Socialiniame tinkle „Instagram“ Viktorija pažymėjo, kad Dubajuje apsistojo 5 žvaigždučių viešbutyje „Jumeirah Beach Hotel“.
Jis garsėja ne tik savo išskirtine architektūra, bet ir nepriekaištinga prabanga. Kiekviena viešbučio detalė – nuo erdvių kambarių su panoraminiais langais iki privačių vilų prie jūros – sukurta taip, kad suteiktų aukščiausio lygio komfortą.
Svečiams siūlomos pasaulinės klasės paslaugos: asmeninis aptarnavimas, gurmaniški restoranai, prabangus „Talise Spa“ ir aukščiausios kokybės poilsio bei sporto erdvės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!