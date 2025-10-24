Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dubajuje su vaikais viešinti Viktorija Siegel parodė nepagražintą realybę: „Pritariat, mamos?“

2025-10-24 14:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 14:13

Nuomonės formuotojos, verslininkės Viktorijos Siegel gyvenime kelionių išties netrūksta – šiuo metu moteris ilsisi Dubajuje. Šįkart ji į kelionę išsiruošė su dviem vaikais, o socialiniuose tinkluose parodė, kaip atrodo realybė keliaujant su mažamečiais.  

Viktorija Siegel su vaikais (nuotr. Instagram)

Nuomonės formuotojos, verslininkės Viktorijos Siegel gyvenime kelionių išties netrūksta – šiuo metu moteris ilsisi Dubajuje. Šįkart ji į kelionę išsiruošė su dviem vaikais, o socialiniuose tinkluose parodė, kaip atrodo realybė keliaujant su mažamečiais.  

REKLAMA
2

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Siegel su gerbėjais dalijasi atostogų Dubajuje akimirkomis.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viktorija Siegel dalijasi atostogų akimirkomis

Viename iš įrašų Viktorija pasidalijo šmaikščiu filmuku, kuriame parodė, kaip atrodo kasdienybė atostogaujant su mažamečiais vaikais.  

REKLAMA
REKLAMA

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip V. Siegel mėgina ilsėtis ant gulto, tačiau šalia esantys vaikai vis šaukia „mama, mama“.  

REKLAMA

„Pritariat, mamos?“ – į sekėjus kreipėsi V. Siegel.  

Socialiniame tinkle „Instagram“ Viktorija pažymėjo, kad Dubajuje apsistojo 5 žvaigždučių viešbutyje „Jumeirah Beach Hotel“.  

Jis garsėja ne tik savo išskirtine architektūra, bet ir nepriekaištinga prabanga. Kiekviena viešbučio detalė – nuo erdvių kambarių su panoraminiais langais iki privačių vilų prie jūros – sukurta taip, kad suteiktų aukščiausio lygio komfortą. 

Svečiams siūlomos pasaulinės klasės paslaugos: asmeninis aptarnavimas, gurmaniški restoranai, prabangus „Talise Spa“ ir aukščiausios kokybės poilsio bei sporto erdvės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų