TV3 naujienos > Žmonės

Viktorija Siegel su dukra lankėsi Danieliaus Bunkaus gimtadienyje: užfiksavo jautrų momentą

2025-10-20 10:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 10:25

Viktorijos Siegel ir Danieliaus Bunkaus dukra Nicolė – tikrai drąsi mergaitė, kuriai scena nėra svetima. Dažniausiai ant scenos ji dainuoja ir tirpdo klausytojų širdis, tačiau šįkart jai teko kitokia užduotis.

Viktorija Siegel ir Danielius Bunkus
5

Viktorijos Siegel ir Danieliaus Bunkaus dukra Nicolė – tikrai drąsi mergaitė, kuriai scena nėra svetima. Dažniausiai ant scenos ji dainuoja ir tirpdo klausytojų širdis, tačiau šįkart jai teko kitokia užduotis.

1

Neseniai vykusiame D. Bunkaus gimtadienio vakarėlyje besilankiusi jo buvusi žmona V. Siegel socialiniame tinkle Instagram paviešino jautrų vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

Jautrus momentas

Vaizdo įraše jų dukra ant scenos drąsiai sako palinkėjimą tėčiui:

„Aš sveikinu tėtį su gimtadieniu. Noriu palinkėti jam gražių metų“, – sakė ji ir buvo pasitikta plojimų.

Prie nuotraukų ir vaizdo įrašo Viktorija rašė: „Atvykom trumpam į balių pasveikinti Danieliaus su gimimo diena, Nicolytė labai norėjo nuo scenos pasakyti tėčiui palinkėjimą / sveikinimą!“

Moteris taip pat įsiamžino su dukra ir keliose asmenukėse.

