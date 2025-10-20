Viktorija Siegel su dukra lankėsi Danieliaus Bunkaus gimtadienyje: užfiksavo jautrų momentą

Neseniai vykusiame D. Bunkaus gimtadienio vakarėlyje besilankiusi jo buvusi žmona V. Siegel socialiniame tinkle Instagram paviešino jautrų vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jautrus momentas
Vaizdo įraše jų dukra ant scenos drąsiai sako palinkėjimą tėčiui:
„Aš sveikinu tėtį su gimtadieniu. Noriu palinkėti jam gražių metų“, – sakė ji ir buvo pasitikta plojimų.
Prie nuotraukų ir vaizdo įrašo Viktorija rašė: „Atvykom trumpam į balių pasveikinti Danieliaus su gimimo diena, Nicolytė labai norėjo nuo scenos pasakyti tėčiui palinkėjimą / sveikinimą!“
Moteris taip pat įsiamžino su dukra ir keliose asmenukėse.
