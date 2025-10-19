Pasklidus klaidingai informacijai apie Vidą Bareikį – jo atsakas

Instagram istorijose jis paaiškino susidariusią situaciją.
Paaiškino tiesą
Atlikėjas socialiniame tinkle sakė:
„Mano Vido Bareikio muzikiniai reikalai yra kaip yra. Bus koncertų, ir aš jau ruošiu naujas dainas lietuviškai. Pristačiau naują tarptautinį projektą „VB by the Sea“. Tai yra du atskiri dalykai: Vidas Bareikis ir „VB by the Sea“.
Labai aiškiai įvardinu: mano lietuviška programa, dainos, – „Ežero dugne“, „Pažiūrėk į mane, mama“, „Nervai“ – ir kiti faini dalykai, kuriuos sukūriau, egzistuoja, gyvuoja ir gyvuos toliau. Netrukus taip pat pristatysiu naują dainą „Ten, kur Nemunas teka“, kurią jau grojau čia, Lietuvos bendruomenei Amerikoje.
O šalia gretimai vyksta projektas „VB by the Sea“, kuris prasidėjo tiktai prieš kelias savaites ir dabar tik pradeda savo gyvenimą. Pirmiausia, jis orientuotas į užsienio publiką. O Lietuvoje jo gyvai bus labai nedaug. Jį galima pasiekti online, žiūrint įrašus ir pan“, – paaiškino V. Bareikis.
Naujienų portalas primena, kad atlikėjas naują albumą „VB by the Sea“ pristatė Los Anžele.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ