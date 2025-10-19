Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pasklidus klaidingai informacijai apie Vidą Bareikį – jo atsakas

2025-10-19 15:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 15:40

Internete pasklidus informacijai, kad dainininkas Vidas Bareikis keičia savo sceninį vardą į „VB by the Sea“, atlikėjas suskubo užkirsti kelią netikslumams.

Vidas Bareikis (nuotr. BNS)
20

Internete pasklidus informacijai, kad dainininkas Vidas Bareikis keičia savo sceninį vardą į „VB by the Sea“, atlikėjas suskubo užkirsti kelią netikslumams.

REKLAMA
4

Instagram istorijose jis paaiškino susidariusią situaciją.

Vidas Bareikis Los Andžele pristatė naują albumą
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vidas Bareikis Los Andžele pristatė naują albumą

Paaiškino tiesą

Atlikėjas socialiniame tinkle sakė:

„Mano Vido Bareikio muzikiniai reikalai yra kaip yra. Bus koncertų, ir aš jau ruošiu naujas dainas lietuviškai. Pristačiau naują tarptautinį projektą „VB by the Sea“. Tai yra du atskiri dalykai: Vidas Bareikis ir „VB by the Sea“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Labai aiškiai įvardinu: mano lietuviška programa, dainos, – „Ežero dugne“, „Pažiūrėk į mane, mama“, „Nervai“ – ir kiti faini dalykai, kuriuos sukūriau, egzistuoja, gyvuoja ir gyvuos toliau. Netrukus taip pat pristatysiu naują dainą „Ten, kur Nemunas teka“, kurią jau grojau čia, Lietuvos bendruomenei Amerikoje.

REKLAMA
REKLAMA

O šalia gretimai vyksta projektas „VB by the Sea“, kuris prasidėjo tiktai prieš kelias savaites ir dabar tik pradeda savo gyvenimą. Pirmiausia, jis orientuotas į užsienio publiką. O Lietuvoje jo gyvai bus labai nedaug. Jį galima pasiekti online, žiūrint įrašus ir pan“, – paaiškino V. Bareikis.

Naujienų portalas primena, kad atlikėjas naują albumą „VB by the Sea“ pristatė Los Anžele.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
man px
man px
2025-10-19 16:27
jis ir jo pavadinimas ir kaip jis maivosi , eitu geriau kokiu kelininku dirbti ,suauges zmogus apsimetu kazkokiu durnium
Atsakyti
neidomu
neidomu
2025-10-19 15:57
visiskai jisai ir jo pavadinimas gali but vb byby ar by by seakoks skirtumas visvien tas pats

ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų