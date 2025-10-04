Indrė Bareikienė pasirodymo metu neišlaikė rimties: gerbėjos sukūrė neįtikėtiną akimirką

„Neslėpsiu, labai norėjau grįžti į šį miestą, nes būtent čia prieš kelis metus minia moterų, tikrąja to žodžio prasme, mane laikė ant rankų“, – juokavo I. Bareikienė.
Indrė Bareikienė pasirodymo metu neišlaikė rimties – moterys sukūrė neįtikėtiną akimirką(40 nuotr.)
Indrė Bareikienė pasirodymo metu neišlaikė rimties – moterys sukūrė neįtikėtiną akimirką (nuotr. Katažinos Polubinskos)
Publika pakartojo legendinį nuotykį
Pasak unikalių vakarų sumanytojos, kiekvienas miestas ir kiekvienas renginys turi savo energiją.
„Tikrai dažnai įvyksta nesuplanuotų situacijų, nes auditorija yra gyva. Paskutinį kartą, kai buvau Druskininkuose, pasijuokiau su susirinkusia auditorija, kad kiti atlikėjai patiria tą jausmą, kai šoka nuo scenos į minią, o aš – ne. Kažkas iš publikos pradėjo piktintis, moterys sustojo prie scenos ir pradėjo skanduoti, kad šokčiau – jog jos tikrai išlaikys. Taip ir įvyko! Prisiminsiu šitą nuotykį visą gyvenimą“, – kuriozišką situaciją pasakojo I. Bareikienė.
Penktadienio vakarą susirinkusi auditorija pakartojo legenda tapusį momentą – renginio pabaigoje Indrė, dalyvių prašymu, vėl pasijautė it roko žvaigždė: moterys ją nešė ant rankų.
„Pasileisk plaukus“ – daugiau nei komedija
Specialiai tik moterims komedijos renginius organizuojanti Indrė sako, kad programa „Pasileisk plaukus“ – tiesiog neišsemiama.
„Programa kiekvieną kartą skiriasi, ją vis papildau naujomis patirtimis. Kai sakau, kad tai komedijos vakaras, tai vis tik kur kas daugiau. Mes juokiamės iš visoms puikiai pažįstamų situacijų, viena kitą motyvuojame, įsikvepiame, patiriame geros energijos mainus. Tikiu, kad moterims būtent to ir reikia – nuoširdžiai pasijuokti, įsikvėpti ir pašokti“, – mintimis dalijosi visuomenininkė.
Apie moterų ryšį ir bendrystę
Anot I. Bareikienės, vakarai, skirti tik moterims, turi ypatingą prasmę.
„Dar vienas aspektas, kodėl tokie vakarai labai reikalingi mums, moterims, yra moteriška draugystė. Raginu į renginius pasiimti drauges, mamas, dukras, tetas, koleges, giminaites. Moteriškas ryšys yra labai svarbus. Turiu pripažinti, kad ir pati to anksčiau nelabai supratau – atrodė, kad paauglystėje pritampu vaikinų kompanijose, kur viskas paprasčiau. Bet tiesa yra visai kitokia. Juk neveltui senovėje gyvenome bendruomenėse – moterys padėdavo kitoms moterims. Mums gyvybiškai svarbu dalintis patirtimi, emocijomis, komplimentais ir gera energija. Tik taip galime išgyventi viską.“
