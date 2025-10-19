„Spice girls“ ir Viktorijos Beckham gerbėjams – džiugi žinia

Trumpas projekto aprašymas skelbia: „Animuotas projektas, kuriame muzikos grupė „Spice Girls“ pasirodo kaip superherojės.“ Detalių apie siužetą, formatą ar pasirodymo datą kol kas nėra, IMDb tik atskleidžia, kad projekte merginos vėl įsikūnys į savo popžvaigždžių alter ego – Posh, Ginger, Scary, Sporty ir Baby Spice.
Ši džiugi žinia paskelbta tuo metu, kai Victoria, 51 m., dalyvavo savo trijų dalių Netflix dokumentinio serialo „Victoria Beckham“ premjeroje „Curzon Mayfair“ teatre Londone spalio 8 d. Madai skirta įžymybė kartu su vyru, Sir David Beckham, 50 m., ir jų vaikais atvyko į premjerą, išskyrus vyresnįjį sūnų Brooklyn Beckham, kuris, kaip pranešama, šiuo metu dalyvauja šeimos ginče.
Jos buvusios grupės narės Emma, Geri ir Melanie Chisholm taip pat pasirodė premjeroje, kad palaikytų Viktoriją ir kartu pozavo ant raudonojo kilimo. Melanie Brown, geriau žinoma kaip Mel B, buvo vienintelė narė, neatvykusi į renginį, bet atsiuntė Viktorijai gražią gėlių puokštę. Melanie turėjo ankstesnių darbo įsipareigojimų JAV.
Kartu pasirodė prieš dvylika metų
Victoria paskutinį kartą pasirodė su „Spice Girls“ per ikonišką Olimpinių žaidynių uždarymo ceremoniją Londone prieš 12 metų, nors kitos keturios narės 2019 m. surengė stadionų turą Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.
Nors Victoria atsisakė dalyvauti tame ture, ji viešai išreiškė palaikymą ir toliau gerbia grupės palikimą. IMDb įrašas yra pirmasis oficialus ženklas, kad visa sudėtis galėtų vėl bendradarbiauti profesiniame projekte.
Kol kas neaišku, ar animuotas projektas bus pilnametražis filmas, ar serialas.
Apie grupę
„Spice Girls“ tapo pasauline sensacija 1990-ųjų viduryje po debiutinio singlo „Wannabe“ pasirodymo 1996 m. Jos pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų visame pasaulyje, kol 1998 m. iš grupės pasitraukė Geri, o grupė oficialiai nutraukė veiklą.
Grupė taip pat susibūrė pasauliniam turui 2007 m. ir vėl pasirodė Olimpinių žaidynių ceremonijoje 2012 m., kuri buvo plačiai pripažinta vienu iš renginio akcentų. Nuo to laiko kiekviena narė tęsė individualias veiklas muzikoje, televizijoje, madoje ir versle, palaikydama artimą asmeninį ryšį.
Tačiau atrodo, kad tai nėra vienintelis „Spice Girls“ projektas, kurį Victoria turi omenyje. Interviu su Andy Cohenu ji prisipažino, kad turi kelias idėjas apie grupę, kuri kitais metais švęs trisdešimtmetį nuo savo debiutinio singlo „Wannabe“.
Kalbėdama apie mintį, kad grupė pasirodytų „Sphere“ arenoje Las Vegase, Victoria sakė: „Tai būtų viliojanti idėja. Bet ar galėčiau imtis pasaulinio turo? Ne, negaliu. Turiu darbą… Kaip gerai „Spice Girls“ atrodytų „Sphere“ arenoje! Man patinka ši idėja. Tiesiog nežinau, ar vis dar moku dainuoti, aš niekada nebuvau tokia gera!“ Vedėjas Andy netrukus įsiterpė: „Tu gali dainuoti, mieloji.“
