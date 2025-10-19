Jaunųjų reikalavimai vestuvių svečiams supykdė internautus: „Jeigu nepatinka – nedalyvaukite“

Vyras paaiškino, kad pasirinktas fotografas buvo labai paklausus regione, todėl jiems pasisekė užsitikrinti laiką dar pernai. Jis pabrėžė, kad norėjo, jog viskas būtų tobula, įskaitant svečių išvaizdą, kad nuotraukos atitiktų jų viziją, rašė Mirror.
„Fotografą rinkomės ilgai – skaitėme atsiliepimus, derinomės datas. Jis labai paklausus mūsų regione, tad mums pasisekė, kad dar pernai pavyko rezervuoti laiką. Natūralu, kad norime, jog viskas būtų tobula“, – aiškino jis.
Aiškūs nurodymai
Dar prieš šventę vyras ne tik turėjo perspėti nuotakos motiną, kad ši nevilkėtų išsirinktos kokteilinės suknelės, bet ir kitai viešniai teko atsisakyti minties perauti patogesnius batelius be kulniukų.
Jaunikis „Reddit“ platformoje tvirtino, kad vestuves planavo daugelį mėnesių ir įdėjo daug pastangų, todėl iš svečių tikėjosi pagarbos jų vizijai.
Pasak jo, pakvietimuose buvo aiškiai nurodytos aprangos gairės: formali apranga, be ekstravagantiškų plaukų spalvų, matomų tatuiruočių ar papuošalų. Visi svečiai turėjo patvirtinti, jog su sąlygomis sutinka – kitaip galėjo atsisakyti dalyvauti.
Sutiko ne visi
Nepaisant to, artėjant šventei, pasipylė asmeninės žinutės.
„Mūsų tėvai, giminaičiai ir daugelis draugų prašė švelninti taisykles, bet mes nenorime nusileisti. Primename, kad formali apranga yra būtina. Mūsų akimis, trumpos suknelės ar paprasti kostiumai – tai kasdienybė, bet ne vestuvėms skirtas įvaizdis“, – tikino jis.
Pasak jaunikio, dėl šių reikalavimų jie buvo išvadinti necenzūriniais žodžiais, tačiau pozicijos nekeičia. „Aiškiai pasakėme – jei kam nors tai nepriimtina, jie gali nedalyvauti. Bet mums vis tiek teks sumokėti už kiekvieną svečio vietą“, – apgailestavo jis.
Komentatoriai internete nebuvo tokie supratingi. Vienas jų pastebėjo: „Reikalavimas mūvėti aukštakulnius diskriminuoja žmones su negalia ir yra seksistinis. Be to, jei suknelė ilga – kaip pamatysit, ar ji tikrai su aukštakulniais? Gal žmogus nenori viešinti sveikatos problemų.“
Kita vartotoja kritikavo: „Reikalauti tokio lygio formalumo – jau per daug. Ypač kai žmonės turi pirkti specialius drabužius vien jūsų šventei. Ne visi turi tam lėšų ar noro.“
