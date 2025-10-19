Archyvinėje nuotraukoje – garsus Lietuvos vyras: ar atspėsite, kas jis?

Šia proga prisiminkime V. Adamkaus gyvenimo istoriją – nuo vaikystės Kaune iki tapimo Lietuvos prezidentu.
Archyvinėje nuotraukoje – garsus Lietuvos vyras
V. Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune. Jo šeima buvo išsilavinusi ir patriotiška – tėvas dirbo inžinieriumi, o motina rūpinosi šeima. Antrojo pasaulinio karo metais, 1944-aisiais, Adamkai pasitraukė į Vokietiją, vengdami sovietinės okupacijos.
Po karo V. Adamkus apsigyveno JAV, kur ilgainiui tapo žinomu inžinieriumi ir aktyviai veikė lietuvių išeivijos bendruomenėje.
JAV Adamkus dirbo Jungtinių Valstijų aplinkosaugos agentūroje, kur padarė sėkmingą karjerą ir tapo vienu iš vadovų. Nors gyveno už Atlanto, nuolat rūpinosi Lietuva ir aktyviai dalyvavo išeivijos veikloje.
Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę 1990-aisiais, Adamkus dažnai lankėsi tėvynėje ir galiausiai 1998 m. buvo išrinktas Lietuvos prezidentu.
V. Adamkus du kartus ėjo Lietuvos prezidento pareigas. Jo valdymo laikotarpiu Lietuva įstojo į NATO ir Europos Sąjungą, buvo stiprinami ryšiai su Vakarais. Adamkus garsėjo diplomatiškumu, sąžiningumu ir pagarba visiems politiniams oponentams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!