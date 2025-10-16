Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
13
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Landsbergiui kritikuojant sprendimus dėl Cichanouskajos, prezidentas buvusį ministrą vadina opozicijos lyderiu emigracijoje

2025-10-16 21:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 21:22

Buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui kritikuojant Lietuvos institucijų sprendimą sumažinti Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinę apsaugą, prezidentas Gitanas Nausėda konservatorių vadina „opozicijos lyderiu emigracijoje“. 

Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis

Buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui kritikuojant Lietuvos institucijų sprendimą sumažinti Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinę apsaugą, prezidentas Gitanas Nausėda konservatorių vadina „opozicijos lyderiu emigracijoje“. 

REKLAMA
13

„Na, kad ponas Landsbergis pastaruoju metu nuolat išreiškia tam tikrų pasiūlymų, pastabų arba susirūpinimų – na, ką gi, opozicijos lyderis emigracijoje gali tai daryti. Prisimindamas, kad tuomet, kai jis buvo valdančioje koalicijoje ir kildavo kritinė situacija, jis kažkur tai nuolat pradingdavo, galbūt net ne Lietuvoje, o salose būdavo – tai mane tai šiek tiek ramina, kad pastaruoju metu jis taip dažnai rodosi viešojoje erdvėje. Reiškia, viskas yra tvarkoje Lietuvoje ir nėra kažkokia kritinė situacija“, – ironizuodamas ketvirtadienį LRT televizijai kalbėjo G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis reagavo į G. Landsbergio pareiškimus, jog Lietuva, mažindama Baltarusijos opozicionierės apsaugą, rizikuoja savo reputacija tarptautinėje erdvėje. Konservatoriams adresuotame laiške buvęs politikas taip pat teigė manantis, kad sprendimuose dėl mažinamos S. Cichanouskajos apsaugos nemato „nieko kito, kaip tik norą kuo greičiau grįžti prie bendravimo su A. Lukašenka“.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu G. Nausėda kartoja, kad Baltarusijos opozicijos lyderės apsauga sumažinta atsižvelgiant į atsakingų tarnybų išvadas. Todėl, pasak jo, ir Lietuvos signalai, siunčiami tarptautinei bendruomenei, nesikeičia.

REKLAMA

„Tikrai viskas lieka taip, kaip buvę, ir ponia Cichanouskaja tebėra mūsų valstybės svečias. Mes tikrai sudarome užuovėją žmonėms, kurie yra persekiojami kaip opozicijos žmonės“, – dėstė prezidentas.

„Dėl ponios Cichanouskajos niekas nesikeičia. Manau, kad signalus tarptautinei bendruomenei, kuriuos mes siunčiame – jie lieka tokie patys. Ir pačios ponios Cichanouskajos ir jos komandos darbas yra įvertinti, ar jie nori likti Lietuvoje, ar nori rinktis kitą vietą. Bet kuriuo atveju iš mūsų pusės niekas nesikeičia“, – apibendrino jis.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.

S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
lai nebegrįžta
lai nebegrįžta
2025-10-16 21:26
naujasis Graikijos premjeras. Klounas pabėgelis, idiotas.
Atsakyti
Margo
Margo
2025-10-16 21:53
Nedarykite gėdos Lietuvai rodydami šį apipešiotą žvirblį ir dar jis drįsta kalbėti geriau jau sedėtu tyliai ir niekur nesikištu nes jis yra lietuvių tautos išdavikas
Atsakyti
Slikas
Slikas
2025-10-16 21:36
Ką tas debilas gali komentuoti tegul susirenka tų debilų gauja ir vežasi į savo Graikija debilas Ožyno giminės atmata
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų