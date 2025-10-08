Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sviatlanos Cichanouskajos biuras tęsia veiklą, bet dirba ir gyvai, ir nuotoliu

2025-10-08 14:03 / šaltinis: BNS
2025-10-08 14:03

Baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų.

Sviatlana Cichanouskaja (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų.

REKLAMA
1

„Fizinio biuro veikla Lietuvoje yra lakinai sustabdyta. (...) Biure dirba tik dalis operatyvinės komandos, kuriai tai būtina, o likę darbuotojai perkelti į nuotolinį darbą“, – BNS sakė S. Cichanouskajos biuro atstovė Ana Krasulina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltarusių opozicijos lyderės komanda, motyvuodama saugumo sumetimais, atsisakė pateikti daugiau detalių dėl darbo organizavimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes bendraujame su mūsų Lietuvos partneriais dėl naujos saugumo sistemos detalių, ir kai suprasime, kaip bus įgyvendinta nauja saugumo sistema, bus priimti sprendimai dėl tolesnio (...) darbo formato“, – teigė A. Krasulina.

REKLAMA

Anot jos, paties biuro veikla nėra sustabdyta, tik apribotas darbas fizinėse patalpose Vilniuje.

BNS rašė, kad Lietuva pakeitė S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos organizavimą.

Pareigūnai teigia, kad vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Naujienų portalas LRT pavadino tai apsaugos lygio sumažinimu.

REKLAMA
REKLAMA

Anot pareigūnų, pakeitus režimą, S. Cichanouskaja, jos biuras ir namai toliau bus saugomi, tačiau opozicijos lyderei viešint užsienyje jos apsaugą turės užtikrinti priimančioji šalis.

Priėmusieji sprendimą ir jį palaikantys politikai teigia, kad apsaugos režimas pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų