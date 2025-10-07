Kalendorius
Remigijus Motuzas: Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygis sumažintas pasikeitus grėsmių vertinimui

2025-10-07 21:49 / šaltinis: BNS
2025-10-07 21:49

Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, kad Vilniuje gyvenančios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygis sumažintas atsižvelgus į pasikeitusį grėsmių vertinimą.

Cichanouskaja apie paleistus kalinius: „Tai ne laisvė, o priverstinė deportacija“ (nuotr. SCANPIX)

5

„Buvo motyvuojama tuo, kad iš tiesų jau dveji metai, kaip rodo analizė, realios grėsmės saugumui nėra“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ antradienį sakė parlamentaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kita vertus, buvo motyvuojama, kad iš dalies ta apsauga yra perteklinė, nes tokio lygio apsaugą Lietuvoje turi tik prezidentas, ministras pirmininkas ir Seimo pirmininkas. Buvo nutarta sumažinti tą apsaugos lygį“, – teigė jis.

R. Motuzas pabrėžė, kad jei Valstybės saugumo departamentas ar kitos tarnybos įspėtų apie ypatingą pavojų S. Cichanouskajos gyvybei, būtų sugrąžintas ankstesnis apsaugos lygis.

Naujienų portalas LRT antradienį skelbė, kad sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.

Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.

R. Motuzas patvirtino, kad nuo šiol S. Cichanouskajos apsaugą vykdys policija, o vykstant į užsienio keliones dėl apsaugos bus kreipiamasi į lankomas šalis.

„Dabar sutarta, kad jai vykstant į užsienio keliones, Užsienio reikalų ministerija rašys notą tai valstybei, į kurią vykstama, kad užtikrintų apsaugą, – kalbėjo socialdemokratas. – Aš pats daug metų dirbau ministerijoje, mes rašydavome ir kai vykdavome, sakykime, į trečiąsias šalis, ir kas šiuo metu vyksta į Ukrainą, mūsų aukšto lygio politikai ar ministrai, tokia praktika yra.“

LRT šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus, įskaitant fizinę apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobilius apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymą, naudojimąsi VIP terminalais oro uostuose.

2024 metais VIP terminalai S. Cichanouskajai kainavo 129 tūkst. eurų, 2023 metais – 92 tūkst. eurų.

Buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė teigė, kad priimtą sprendimą veikiau laiko politiniu nei techniniu.

„Čia labiau buvo statuso klausimas todėl, kad jos statusas yra susijęs su 2020-ais metais (Aliaksandro – BNS) Lukašenkos pavogtais rinkimais ir jos kaip specialų statusą Baltarusijos politikoje turinčio asmens, kurį mes apsiėmėme globoti ir priimti“, – sakė politikė.

„Tai aš nelabai suprantu, kaip dabar visa ta diskusija pasisuko į tarsi fizinio saugumo klausimą, tokį, kokį mes svarstytume labiau esant kažkokioms kriminalinio pobūdžio grėsmėms“, – kalbėjo ji.

S. Cichanouskajos biuras, R. Motuzo teigimu, buvo informuotas apie pokyčius, o šis sprendimas nėra pasikeitusio šalies požiūrio į Baltarusiją indikacija.

„Mes ir vertiname Cichanouskajos indėlį, ir susitinka mūsų valstybės vadovai, ir politikai (...). Manau, kad iš tikrųjų tas statusas yra išlaikomas ir mes dėsime pastangas, kad jis nesikeistų“, – sakė R. Motuzas.

Pilietis
Pilietis
2025-10-07 22:08
Youtube turi archyvą, tegu kiekvienas pasižiūro cihanovskojos žodžius kaip ji norėjo draugauti su rusija.
Vsd saugojo žmogų kuris norėjo draugauti su rusu nacistais.
Jūs skaitoote kad Lietuvos žmonės durni ir niekuom nesidomi?!
Atsakyti
Žiaurus faktai
Žiaurus faktai
2025-10-07 21:58
Cihanovskaja turi būti deportuota apskritai.
2021 protestu metu kai buvo transliuojama yotube tiesiogiai, ji teigė kad nori draugauti su rusija, ir nori nugalėti rinkimuose Lukašenką, nors jau rusu nacistai pradėjo kara su Ukraina nuo 2014 metų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
