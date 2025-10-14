Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda mano, kad Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos klausimas pernelyg dramatizuojamas

2025-10-14 15:11 / šaltinis: BNS
2025-10-14 15:11

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sprendimas pakeisti baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos režimą tapo politinių diskusijų klausimu ir yra pernelyg sudramatizuotas.

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sprendimas pakeisti baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos režimą tapo politinių diskusijų klausimu ir yra pernelyg sudramatizuotas.

6

„Žiūriu, kad iš šito klausimo nuolat skaldomos politinės malkos. (...) Mūsų tarnybos labai atsakingai įvertino tą grėsmės lygį arba saugumo lygį, kuris yra susijęs su ponios Cichanouskajos asmeniu ir jos komandos saugumo situacija“, – Naujojoje Akmenėje žurnalistams antradienį sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, S. Cichanouskajos saugumo situacija yra pakitusi „į gerąją pusę“ ir dėl to rekomenduota ne atsisakyti apsaugos, o pakeisti jos režimą.

„Gaila, kad iš šito buvo padarytos toli siekiančios visokios politinės išvados, matyt, norint sudramatizuoti šitą klausimą ir dabar mes esame tokioje situacijoje, kokioje esame“, – teigė G. Nausėda.

„Ponia Cichanouskaja ir jos komanda tebėra ir pageidaujami, ir laukiami Lietuvoje. Mes tikrai visada esame pasirengę suteikti prieglobstį tiems žmonėms, kurie yra persekiojami, ir, tikiuosi, kad įvertinę visas aplinkybes, jie ir nuspręs toliau pasilikti, dirbti savo opozicijos darbą Lietuvoje, o mes sudarysime tam visas būtinas sąlygas“, – sakė jis.

Kaip rašė BNS, prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį Žinių radijui sakė, kad galutiniai sprendimai dėl S. Cichanouskajos apsaugos lygio dar nėra priimti.

Pasak jos, G. Nausėda laikosi požiūrio, kad S. Cichanouskaja turi būti toliau saugoma, o dėl apsaugos lygio ir metodų turi spręsti tarnybos.

Lietuva S. Cichanouskajos ir jos darbo patalpų apsaugos lygį sumažino spalį.

Pareigūnai teigia, kad vietojeVadovybės apsaugos tarnybos (VAT) dabar apsaugą vykdys Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Apsaugos pokyčiai reiškia, kad S. Cichanouskajos namai ir biuras lieka saugomi, tačiau baltarusių opozicijos lyderė neteko asmeninės apsaugos Lietuvoje ir užsienyje.

Palaikantieji apsaugos režimo mažinimą S. Cichanouskajai teigia, kad jis pakeistas reaguojant į grėsmės lygį ir tai susiję su techninėmis priežastimis.

Kritikai įtaria, kad sprendimas buvo politinis, pataikaujant manantiesiems, kad 2020 metais į Lietuvą atvykusi S. Cichanouskaja yra pernelyg sureikšminama ir jos apsaugai skiriama per daug resursų. Anot jų, tokiu sprendimu menkinamas opozicijos lyderės statusas.

Pats S. Cichanouskajos biuras teigia tęsiantis veiklą, nepaisant pakeisto apsaugos režimo, bet fizinėse patalpose kol kas dirba tik dalis darbuotojų. Jie teigia po Lietuvos sprendimų sulaukę išaugusio kiekio grasinimų.

Atsiprašau
Atsiprašau
2025-10-14 15:23
Nuo ko mes ja saugome? Kam ji idomi?
Baltarusijoje gyvenimas verda, amerikonai su batka sneka, kam jus ja besaugote ir musu pinigu saskaita dar? Kam ?
Kazkam tai labai naudinga,geri atkatai eina, kitai nepaaiskinsi.
Atsakyti
cichanouskaja
cichanouskaja
2025-10-14 15:16
go home !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atsakyti
Vilnietis
Vilnietis
2025-10-14 15:38
Cihanovskaja 2020 metais pasakė kad reik draugauti su rusija.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
