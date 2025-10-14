Prezidentas: dėl apkaltos Gintautui Paluckui spręsti per anksti, reikia sulaukti STT ir FNTT išvadų

Anot jo, pirmiausia reikia sulaukti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) išvadų.
„Politinė pono Palucko reputacija yra žlugusi dėl to, kad kilo labai daug abejonių dėl jo veiklos praeityje ir, kas blogiausia, veiklos tuo metu, kai jis jau rengėsi tapti premjeru, tačiau teisinis vertinimas nėra pasibaigęs“, – žurnalistams Akmenėje teigė prezidentas.
„Tiek STT, tiek FNTT tyrimai nėra pasibaigę, todėl daryti teisines išvadas, kurios suponuotų jau realų pagrindą apkaltai, tiesiog yra per anksti“, – sakė jis.
Išvadas dėl apkaltos ekspremjerui, G. Nausėdos teigimu, bus galima daryti tik sulaukus tarnybų vertinimo.
„Jeigu tie vertinimai bus padaryti, jie bus pateikti ir jie bus neigiami pono Palucko atžvilgiu, tada ir galima bus daryti štai ir tokio pobūdžio išvadas dėl apkaltos“, – teigė šalies vadovas.
BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją.
Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau kaip 36 parlamentarų parašų.
Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.
Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti.
Anot jų, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.
Valdančiųjų atstovams antradienį blokavus opozicijos prašymą į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę įtraukti apkaltos ekspremjerui socialdemokratui G. Paluckui klausimą, šie surinko parašus dėl privalomo įtraukimo.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
Politikas liko dirbti Seimo nariu.
