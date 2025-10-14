Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: dėl apkaltos Gintautui Paluckui spręsti per anksti, reikia sulaukti STT ir FNTT išvadų

2025-10-14 15:09 / šaltinis: BNS
2025-10-14 15:09

Šalies vadovas Gitano Nausėdos nuomone, kol kas per anksti teigti, ar opozicijos iniciatyva dėl apkaltos Seimo nariui, ekspremjerui Gintautui Paluckui turi teisinį pagrindą.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Šalies vadovas Gitano Nausėdos nuomone, kol kas per anksti teigti, ar opozicijos iniciatyva dėl apkaltos Seimo nariui, ekspremjerui Gintautui Paluckui turi teisinį pagrindą.

REKLAMA
1

Anot jo, pirmiausia reikia sulaukti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) išvadų.

„Politinė pono Palucko reputacija yra žlugusi dėl to, kad kilo labai daug abejonių dėl jo veiklos praeityje ir, kas blogiausia, veiklos tuo metu, kai jis jau rengėsi tapti premjeru, tačiau teisinis vertinimas nėra pasibaigęs“, – žurnalistams Akmenėje teigė prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiek STT, tiek FNTT tyrimai nėra pasibaigę, todėl daryti teisines išvadas, kurios suponuotų jau realų pagrindą apkaltai, tiesiog yra per anksti“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Išvadas dėl apkaltos ekspremjerui, G. Nausėdos teigimu, bus galima daryti tik sulaukus tarnybų vertinimo.

REKLAMA

„Jeigu tie vertinimai bus padaryti, jie bus pateikti ir jie bus neigiami pono Palucko atžvilgiu, tada ir galima bus daryti štai ir tokio pobūdžio išvadas dėl apkaltos“, – teigė šalies vadovas.

BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją. 

Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau kaip 36 parlamentarų parašų.

REKLAMA
REKLAMA

Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.

Apkaltos iniciatorių teigimu, tam tikri faktai leidžia manyti, kad politikas Seimo nario statusą naudojo savo ir kito verslo partnerio privačiai naudai gauti. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jų, yra pagrindas teigti, jog Seimo narys G. Paluckas šiurkščiai pažeidė Konstituciją, mat joje nustatyta, kad Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

Valdančiųjų atstovams antradienį blokavus opozicijos prašymą į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę įtraukti apkaltos ekspremjerui socialdemokratui G. Paluckui klausimą, šie surinko parašus dėl privalomo įtraukimo.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

Politikas liko dirbti Seimo nariu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų