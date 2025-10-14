Bradauskas: „aušriečiai“ išgirdo Žemaitaičio pažadą susilaikyti nuo žeidžiančios retorikos

„Šeštadienį buvo sušauktas skubus frakcijos nuotolinis susirinkimas. Aptarėme susidariusią situaciją, išsakėme savo susirūpinimą ir gavome partijos pirmininko pažadą ateityje susilaikyti nuo bet kokių panašių retorikų, kurios leistų įsižeisti ar mesti šešėlį ant kažkokių asmenų grupių“, – žurnalistams Seime teigė D. Bradauskas.
„Tam (keisti frakcijos seniūną – ELTA) pagrindo tikrai nėra. Buvo gautas pažadas, neturiu pagrindo netikėti, kadangi, kiek pažadų partijos pirmininkas yra davęs – nė vieno nėra sulaužęs. Pasitikėjimą jis turi ir manau, kad tas klausimas šiame etape yra išnagrinėtas“, – akcentavo jis.
Parlamentaras tiki, kad R. Žemaitaitis pažado nelaužys. Visgi, jeigu taip nutiktų, pasak jo, „aušriečiai“ galėtų trauktis iš frakcijos.
„Nemanau, kad sulaužys, esu įsitikinęs, kad nesulaužys. Tačiau, hipotetiškai kiekvienas Seimo narys yra laisvas apsispręsti, priimti sprendimus“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbta, penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
