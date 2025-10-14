Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Bradauskas: „aušriečiai“ išgirdo Žemaitaičio pažadą susilaikyti nuo žeidžiančios retorikos

2025-10-14 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 11:54

Po partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną, šeštadienį „aušriečiai“ buvo sušaukę skubų frakcijos posėdį, sako parlamentaras Dainoras Bradauskas. Politiko teigimu, frakcija išgirdo partijos pirmininko pažadą ateityje nuo tokios retorikos susilaikyti. 

Dainoras Bradauskas, Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Po partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną, šeštadienį „aušriečiai“ buvo sušaukę skubų frakcijos posėdį, sako parlamentaras Dainoras Bradauskas. Politiko teigimu, frakcija išgirdo partijos pirmininko pažadą ateityje nuo tokios retorikos susilaikyti. 

REKLAMA
0

„Šeštadienį buvo sušauktas skubus frakcijos nuotolinis susirinkimas. Aptarėme susidariusią situaciją, išsakėme savo susirūpinimą ir gavome partijos pirmininko pažadą ateityje susilaikyti nuo bet kokių panašių retorikų, kurios leistų įsižeisti ar mesti šešėlį ant kažkokių asmenų grupių“, – žurnalistams Seime teigė D. Bradauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tam (keisti frakcijos seniūną – ELTA) pagrindo tikrai nėra. Buvo gautas pažadas, neturiu pagrindo netikėti, kadangi, kiek pažadų partijos pirmininkas yra davęs – nė vieno nėra sulaužęs. Pasitikėjimą jis turi ir manau, kad tas klausimas šiame etape yra išnagrinėtas“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaras tiki, kad R. Žemaitaitis pažado nelaužys. Visgi, jeigu taip nutiktų, pasak jo, „aušriečiai“ galėtų trauktis iš frakcijos. 

REKLAMA

„Nemanau, kad sulaužys, esu įsitikinęs, kad nesulaužys. Tačiau, hipotetiškai kiekvienas Seimo narys yra laisvas apsispręsti, priimti sprendimus“, – pabrėžė jis. 

Kaip skelbta, penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.

Pats A. Gelūnas dėl R. Žemaitaičio pasisakymų svarstė kreiptis į teisėsaugą. Jo teigimu, „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.

Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.

ELTA primena, kad 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.

R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų