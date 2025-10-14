Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: sausį koalicijoje galime ir nebūti

Papildyta 11.02 val.
2025-10-14 10:51 / šaltinis: BNS
2025-10-14 10:51

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių“ atstovų.

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
16

Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo vadovaujamos partijos gali nebelikti valdančiojoje koalicijoje, jei bus pradėtos kelti sąlygos, kad Kultūros ministerijos politinė komandoje nebūtų „aušriečių" atstovų.

52

„Gali būti, kad sausio mėnesį „Nemuno aušros“ ir koalicijoje nebus, jeigu mes pradėsime kalbėti, kas kam realu, kam nerealu. Manau, kad ne taip reikėtų kalbėti, reikia kalbėti ir rasti realius sprendimus“, – žurnalistams antradienį Seime sakė R. Žemaitaitis.

„Aš bent jau nesakau, kad gali būti ar viena, ar kita politinė jėga kažkur tai. Nekeliame mes tokių sąlygų. Dabar sąlyga yra važiuoti į priekį ir dirbti“, – sakė jis.

Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais

Taip jis kalbėjo Socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad sieks atliepti bendruomenės lūkestį, jog Kultūros ministerijos politinėje komandoje nedirbtų „aušriečiai“.

Vėliau R. Žemaitaitis vardijo ne tik sausio, bet vasario, kovo, balandžio mėnesius, tačiau nepatikslino, ar partijos viduje yra diskutuojama apie galimybę trauktis iš koalicijos.

„Nemuno aušros“ lyderis pakartojo, kad bus ieškomas bendras kandidatas į kultūros ministrus, o koalicija dirba sėkmingai.

„(Koalicija – BNS) egzistuoja ir dirba, nepaisant bandymo siūbuoti laivą, dar kažką daryti“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.

Socialdemokratai šeštadienį nusprendė perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją. R. Žemaitaitis teigia, kad socdemai „nieko neatima“, o sprendimą dėl kultūros ministro bendrai priims koalicija.

Tokį sprendimą socdemai priėmė po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.

„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.

O
O
2025-10-14 11:22
Kur tik Zemaitaitis nepažiūri ten ir konservatoriais pasivadinusios banditų gaujos panika.Į energetikos ministeriją negalima,nes ten jų lesykla.Į kultūros ministeriją irgi negalima,ten liberastų lesykla.Viską banditai,kaip tas aštuonkojis,Lietuvoje užgrobė.
Atsakyti
Cha cha cha
Cha cha cha
2025-10-14 11:34
Tai va sušiktas seni mes jaunimas ir eisime už Žemaitaitį balsuoti nes jis skaidrina Lietuvą nuo vagių...
Atsakyti
BRONIUS
BRONIUS
2025-10-14 10:58
DIEVE GELBEK LIETUVA.JEI REMYGA ISEIS IS KOALICIJOS,VISKAS,LIETUVAI KRACHAS,BADAS,LIGOS,EKONOMIKOS GRIUTIS.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (52)
