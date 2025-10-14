Žemaitaitis: sausį koalicijoje galime ir nebūti

„Gali būti, kad sausio mėnesį „Nemuno aušros“ ir koalicijoje nebus, jeigu mes pradėsime kalbėti, kas kam realu, kam nerealu. Manau, kad ne taip reikėtų kalbėti, reikia kalbėti ir rasti realius sprendimus“, – žurnalistams antradienį Seime sakė R. Žemaitaitis.
„Aš bent jau nesakau, kad gali būti ar viena, ar kita politinė jėga kažkur tai. Nekeliame mes tokių sąlygų. Dabar sąlyga yra važiuoti į priekį ir dirbti“, – sakė jis.
Taip jis kalbėjo Socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui pareiškus, kad sieks atliepti bendruomenės lūkestį, jog Kultūros ministerijos politinėje komandoje nedirbtų „aušriečiai“.
Vėliau R. Žemaitaitis vardijo ne tik sausio, bet vasario, kovo, balandžio mėnesius, tačiau nepatikslino, ar partijos viduje yra diskutuojama apie galimybę trauktis iš koalicijos.
„Nemuno aušros“ lyderis pakartojo, kad bus ieškomas bendras kandidatas į kultūros ministrus, o koalicija dirba sėkmingai.
„(Koalicija – BNS) egzistuoja ir dirba, nepaisant bandymo siūbuoti laivą, dar kažką daryti“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Socialdemokratai šeštadienį nusprendė perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją. R. Žemaitaitis teigia, kad socdemai „nieko neatima“, o sprendimą dėl kultūros ministro bendrai priims koalicija.
Tokį sprendimą socdemai priėmė po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
