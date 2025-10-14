Remigijaus Žemaitaičio pokyčiai „Facebook“ užminė mįslę

Apsilankius politiko „Facebook“ paskyroje, iš pradžių matoma įprasta jo profilio nuotrauka, tačiau po kelių akimirkų ji pasikeičia – pasirodo animuotas personažas.
Remigijaus Žemaitaičio veiksmas užminė mįslę
Tokį efektą leidžia „Facebook“ funkcija, suteikianti galimybę profilio atvaizdą paversti trumpa animacija.
Kaip matyti R. Žemaitaičio paskyroje, animacijoje pasirodo tamsaus gymio žmogaus figūra su plačia šypsena ir iškelta ranka, tarsi mojuojanti sekėjams.
Tokio tipo avatarai socialiniuose tinkluose dažniausiai naudojami kaip žaisminga alternatyva nuotraukai, tačiau politikų profiliuose tokie sprendimai pasitaiko retai.
Nors animacija atrodo žaisminga, ji išsiskiria iš įprasto politiko įvaizdžio, tad šis netikėtas sprendimas sulaukė internautų dėmesio ir paskatino spėliones, ką politikas norėjo tokiu būdu pasakyti.
