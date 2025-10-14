Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Remigijaus Žemaitaičio pokyčiai „Facebook“ užminė mįslę

2025-10-14 11:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 11:17

Akylesni internautai pastebėjo netikėtus „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pokyčius socialiniame tinkle „Facebook“.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Akylesni internautai pastebėjo netikėtus „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio pokyčius socialiniame tinkle „Facebook".

Apsilankius politiko „Facebook“ paskyroje, iš pradžių matoma įprasta jo profilio nuotrauka, tačiau po kelių akimirkų ji pasikeičia – pasirodo animuotas personažas.

Remigijaus Žemaitaičio veiksmas užminė mįslę

Tokį efektą leidžia „Facebook“ funkcija, suteikianti galimybę profilio atvaizdą paversti trumpa animacija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip matyti R. Žemaitaičio paskyroje, animacijoje pasirodo tamsaus gymio žmogaus figūra su plačia šypsena ir iškelta ranka, tarsi mojuojanti sekėjams.

Tokio tipo avatarai socialiniuose tinkluose dažniausiai naudojami kaip žaisminga alternatyva nuotraukai, tačiau politikų profiliuose tokie sprendimai pasitaiko retai.

Nors animacija atrodo žaisminga, ji išsiskiria iš įprasto politiko įvaizdžio, tad šis netikėtas sprendimas sulaukė internautų dėmesio ir paskatino spėliones, ką politikas norėjo tokiu būdu pasakyti.

 

2025-10-14 11:47
durnesnio straipsnio nesu skaitęs
Atsakyti
na
na
2025-10-14 11:46
dabar kiekvieną dieną rašo ką pasakė ar padarė Žemaitaitis,tiek jau visi su tuo priprato kad jei kurią dieną jis nieko nepasakė tai jau katastrofa,žmonės neturi apie ką kalbėt,todėl reikia išspaust kokią nesąmonę kad jis kažką padarė nors menkiausią ka žmonėms atsirastų apie ką kalbėt
Atsakyti
Tu
Tu
2025-10-14 12:16
Bijokit manes koncervuoti va gy s
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
