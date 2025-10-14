Sinkevičius apie koaliciją: gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas

„Tokia koalicija gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas ar tris dienas, tris savaites. Nuo žanro gali priklausyti“, – žurnalistams Seime sakė politikas, pažymėdamas, jog socialdemokratams svarbiausiu siekiu išlieka stabilumas valdžioje.
„Mes, socialdemokratai, darysime viską, kad būtų stabili valdžia, nepriklausomai nuo vienokios ar kitokios koalicijos kompozicijos. Mūsų reikalas yra stabilumas. Stengiamės tai užtikrinti“, – pridūrė jis.
Koaliciją subūrusių socialdemokratų lyderio teigimu, sprendimas likti su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija priimtas norint tęsti suplanuotų darbų įgyvendinimą.
„(„Nemuno aušrą“ – ELTA) laikome dėl bendros programos, dėl bendrų darbų, dėl kurių susidėliojome“, – sakė M. Sinkevičius.
Tikina, kad prezidento pozicija neturėjo įtakos sprendimams dėl Kultūros ministerijos
Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Viešojoje erdvėje yra svarstoma, kad sprendimą dėl ministerijos lėmė aštri prezidento kritika Remigijui Žemaitaičiui. Po „aušriečių“ lyderio pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną, šalies vadovas Gitanas Nausėda penktadienį pareiškė, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus.
Savo ruožtu M. Sinkevičius tikina, kad socialdemokratai perimti Kultūros ministeriją apsisprendė be šalies vadovo pagalbos.
„Mes apsisprendėme kaip bendruomenė, patys. Prezidentas nėra mūsų partijos narys ir mūsų sprendimų neįtakojo“, – sakė socialdemokratas.
Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.
