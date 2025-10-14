Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie koaliciją: gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas

2025-10-14 11:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 11:01

Šeštadienį socialdemokratams nusprendus tęsti bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“, didžiausios valdančiosios daugumos partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sudaryta koalicija gali gyvuoti ir tris valandas, ir tris metus. 

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila

Šeštadienį socialdemokratams nusprendus tęsti bendradarbiavimą su „Nemuno aušra“, didžiausios valdančiosios daugumos partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sudaryta koalicija gali gyvuoti ir tris valandas, ir tris metus. 

REKLAMA
2

„Tokia koalicija gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas ar tris dienas, tris savaites. Nuo žanro gali priklausyti“, – žurnalistams Seime sakė politikas, pažymėdamas, jog socialdemokratams svarbiausiu siekiu išlieka stabilumas valdžioje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes, socialdemokratai, darysime viską, kad būtų stabili valdžia, nepriklausomai nuo vienokios ar kitokios koalicijos kompozicijos. Mūsų reikalas yra stabilumas. Stengiamės tai užtikrinti“, – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Koaliciją subūrusių socialdemokratų lyderio teigimu, sprendimas likti su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija priimtas norint tęsti suplanuotų darbų įgyvendinimą.

REKLAMA

„(„Nemuno aušrą“ – ELTA) laikome dėl bendros programos, dėl bendrų darbų, dėl kurių susidėliojome“, – sakė M. Sinkevičius.

Tikina, kad prezidento pozicija neturėjo įtakos sprendimams dėl Kultūros ministerijos 

Šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Viešojoje erdvėje yra svarstoma, kad sprendimą dėl ministerijos lėmė aštri prezidento kritika Remigijui Žemaitaičiui. Po „aušriečių“ lyderio pareiškimų apie Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną, šalies vadovas Gitanas Nausėda penktadienį pareiškė, kad netvirtins jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu M. Sinkevičius tikina, kad socialdemokratai perimti Kultūros ministeriją apsisprendė be šalies vadovo pagalbos.

„Mes apsisprendėme kaip bendruomenė, patys. Prezidentas nėra mūsų partijos narys ir mūsų sprendimų neįtakojo“, – sakė socialdemokratas. 

Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: sausį koalicijoje galime ir nebūti (55)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
LSDP lyderis: mano nuomonė dėl Vaidos Aleknavičienės tinkamumo tapti ministre sutampa su premjerės (1)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Sinkevičius apie koaliciją su „Nemuno aušra“: „Mes nepasiruošę kirviu kapoti ir atkirsti juos“ (21)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidento patarėja: Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai Lietuvai garbės nedaro (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kaubojus
kaubojus
2025-10-14 11:42
Na tikras "išminčius" tas Sinkevičius- Gali būti, bet gali ir nebūti... Čia kaip tam anekdote- "vėjas pūs arba rytų arba vakarų, temperatūros- nebus"
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų