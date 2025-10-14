Sinkevičius tikisi išpildyti protestuojančios bendruomenės reikalavimus dėl Kultūros ministerijos vadovybės

„Luktelkime iki tol, kol atsiras ministras. Pakalbėsime apie komandą. Ką kultūros ir pilietinė visuomenė prašo, sako – girdime. Manau, kad išpildysime norus maksimaliai“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„A priori pasakyti būsimam ministrui, kad tu imk, neimk arba bus tiktai tokie ar kitokie, ar nepartiniai, ar partiniai, ar kažkokie (viceministrai – ELTA) – luktelkime“, – paragino jis.
