  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sinkevičius tikisi išpildyti protestuojančios bendruomenės reikalavimus dėl Kultūros ministerijos vadovybės

2025-10-14 10:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 10:44

 Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vedama politinė jėga sieks maksimaliai atliepti protestuojančios kultūros bendruomenės reikalavimus. Vis tik, politikas kol kas tvirtai negalėjo garantuoti, kad būsimojo kultūros ministro politinėje komandoje „aušriečių“ nebus.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila

 Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vedama politinė jėga sieks maksimaliai atliepti protestuojančios kultūros bendruomenės reikalavimus. Vis tik, politikas kol kas tvirtai negalėjo garantuoti, kad būsimojo kultūros ministro politinėje komandoje „aušriečių" nebus.

1

„Luktelkime iki tol, kol atsiras ministras. Pakalbėsime apie komandą. Ką kultūros ir pilietinė visuomenė prašo, sako – girdime. Manau, kad išpildysime norus maksimaliai“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.

„A priori pasakyti būsimam ministrui, kad tu imk, neimk arba bus tiktai tokie ar kitokie, ar nepartiniai, ar partiniai, ar kažkokie (viceministrai – ELTA) – luktelkime“, – paragino jis.

