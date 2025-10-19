Benediktą Vanagą šokiravo gautas komentaras iš Lietuvos viceministro: „Užuojauta“

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Šokiravo komentaras
Benedikto įkeltose nuotraukose galima matyti, kaip Lietuvos viceministras Arūnas Jagminas komentaruose rašo: „Nu ir Ąslias“, o Benediktas jam atrašo – „Ar lietuvių kalba tikrai tokia sunki?“.
Prie ekrano nuotraukų su komentarais lenktynininkas rašė:
„Šįryt bandžiau iššifruoti ką man bandė parašyti „Nemuno aušros“ žemės ūkio viceministras.
Perfrazuojant gulintį mauzoliejuje: „kiekvienas beraštis gali valdyti valstybę“.
Užuojauta ūkininkams. Ypač Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos darbuotojams.“
Prie šių nuotraukų B. Vanagas pridėjo ir rinkiminę A. Jagmino nuotrauką su Remigijumi Žemaitaičiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!