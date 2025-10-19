Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Benediktą Vanagą šokiravo gautas komentaras iš Lietuvos viceministro: „Užuojauta“

2025-10-19 11:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 11:21

Garsus lenktynininkas Benediktas Vanagas savo socialiniame tinkle Facebook pasidalijo jį šokiravusiu komentaru. Jį rašė Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras Arūnas Jagminas

Benediktas Vanagas ir Arūnas Jagminas (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Garsus lenktynininkas Benediktas Vanagas savo socialiniame tinkle Facebook pasidalijo jį šokiravusiu komentaru. Jį rašė Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras Arūnas Jagminas

REKLAMA
2

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Šokiravo komentaras

Benedikto įkeltose nuotraukose galima matyti, kaip Lietuvos viceministras Arūnas Jagminas komentaruose rašo: „Nu ir Ąslias“, o Benediktas jam atrašo – „Ar lietuvių kalba tikrai tokia sunki?“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie ekrano nuotraukų su komentarais lenktynininkas rašė:

„Šįryt bandžiau iššifruoti ką man bandė parašyti „Nemuno aušros“ žemės ūkio viceministras.

REKLAMA
REKLAMA

Perfrazuojant gulintį mauzoliejuje: „kiekvienas beraštis gali valdyti valstybę“.

Užuojauta ūkininkams. Ypač Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos darbuotojams.“

Prie šių nuotraukų B. Vanagas pridėjo ir rinkiminę A. Jagmino nuotrauką su Remigijumi Žemaitaičiu.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų