TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis sieks antros kadencijos „aušriečių“ pirmininko poste: toliau būsime uraganas

2025-10-18 10:27 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 10:27

Artėjant „Nemuno aušros“ partijos pirmininko rinkimams, dabartinis „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ketina siekti antros kadencijos šiame poste. 

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Artėjant „Nemuno aušros" partijos pirmininko rinkimams, dabartinis „aušriečių" lyderis Remigijus Žemaitaitis ketina siekti antros kadencijos šiame poste. 

„Žinoma, kad taip (kandidatuosiu – ELTA). Kiek Robertas (Puchovičius – ELTA) yra informavęs, tai dauguma skyrių iškėlė mane“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.

„Mano pagrindinis tikslas bus „Žemaitaitis – uraganas, „Nemuno aušra“ – uraganas“ ir „Nemuno aušra“ bus tas ledlaužis, kur konservatorių dumblą ir dumbliną žmogelį nustumsime į šoną. Labai paprastas dalykas, mes būsime uraganas toliau. Kaip žinote, ledlaužis dumblą pakelia – būna daug audros, daug piktumų, o po to vaga gilėja ir teka sava vaga. Toks mano tikslas ir bus“, – akcentavo jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu kalbėdamas, kokią komandą norėtų suburti, R. Žemaitaitis sakė, jog norėtų palikti didžiąją dalį dabartinių savo pavaduotojų. 

„Didžioji dalis pavaduotojų liks tie patys, dar galiu papildomai dviem pavaduotojais didinti tą skaičių“, – dėstė politikas. 

„Natūralu ir sveikintina, jeigu bus konkurencijos. Jos turi būti. Gal ir nebus, pamatysime kaip čia pas mus gausis“, – kalbėdamas apie galimus kitus kandidatus akcentavo jis. 

Partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius tikino, kad kandidatus į pirmininkus „Nemuno aušros“ skyriai gali kelti iki kitos savaitės. 

„Skyriai dabar siunčia, kol kas kandidatų ir patys sau neviešiname. Kitą savaitę, kai susiųs visi skyriai – tada žiūrėsime“, – Eltai teigė R. Puchovičius. 

Ataskaitinis-rinkiminis „Nemuno aušros“ suvažiavimas, kur bus renkamas partijos pirmininkas, vyks lapkričio mėnesį. 

ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo įkurta 2023 m. lapkričio mėnesį. Partijos pirmininko pareigas nuo tada užima R. Žemaitaitis.

Jo pavaduotojais šiuo metu yra Seimo nariai R. Puchovičius, Tadas Sadauskis, Kęstutis Bilius, Lina Šukytė-Korsakė, Daiva Žebelienė, Daiva Petkevičienė. 

„Nemuno aušra“ turi 35 skyrius skirtingose savivaldybėse. 

