Kilus diskusijoms dėl gynybos biudžeto, kitą savaitę Ruginienė susitiks ir su kariuomenės vadu

„Ministrė pirmininkė kitą savaitę susitiks tiek su krašto apsaugos ministre, tiek su kariuomenės vadu. Tikimės, kad šių pokalbių turinys padės atsakyti į visus klausimus“, – komentare Eltai penktadienį teigė premjerė patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
ELTA teiravosi I. Ruginienės pozicijos po to, kai valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad į viešas diskusijas įsitraukęs R. Vaikšnoras turėtų pasitraukti iš pareigų.
Šių „aušriečio“ pareiškimų ministrės pirmininkės patarėjas nekomentavo.
„Premjerė nėra linkusi vertinti koalicijos partnerio pareiškimų“, – tepasakė I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta, kariuomenės vadas R. Vaikšnoras šią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.
Dėl tokių pasisakymų šią savaitę premjerė sukritikavo kariuomenės vadą. Ji pabrėžė, kad R. Vaikšnoro keliami klausimai yra neatsakingi.
Premjerės kritikos sulaukė ir D. Šakalienė. Paaiškėjus, kad šią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su žurnalistais ir visuomenininkais, kurio metu esą tvirtinta, kad gynybai biudžete numatyta mažiau lėšų nei iš tiesų, I. Ruginienė sakė, kad ministrės laukia „rimtas pokalbis“. Savo ruožtu D. Šakalienė aiškino, kad apie vykusį susitikimą nežinojo, bei žadėjo su premjere išspręsti situaciją.
Politikių susitikimas numatytas pirmadienį.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
