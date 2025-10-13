Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ruginienė: nėra galimybių mažinti nedarbo išmokas

2025-10-13 15:10 / šaltinis: BNS
2025-10-13 15:10

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad nedarbo draudimo išmokų mažinti nėra galimybių. Anot jos, yra sprendimas daliai žmonių didinti jų mokėjimo laikotarpį.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad nedarbo draudimo išmokų mažinti nėra galimybių. Anot jos, yra sprendimas daliai žmonių didinti jų mokėjimo laikotarpį.

„Tai yra draudimas, už kurį tu moki (mokėdamas mokesčius – BNS) ir natūralu, kad nelaimei atsitikus tu gauni tam tikras išmokas, nes tu už tai sumokėjai. Tai mažinti jas tikrai, manau, kad nėra net galimybių“, – žurnalistams Rokiškyje pirmadienį sakė premjerė.  

„Kaip tik šiai dienai yra sprendimas didinti nedarbo išmokų mokėjimo laikotarpį darbuotojams, kurie yra tarp 60–65 metų, tam, kad jie nesinaudotų priešlaikinės pensijos galimybėmis, bet kuo ilgiau liktų darbo rinkoje“, – pridūrė ji.

Paklausta apie ilgalaikius bedarbius premjerė teigė, kad pirmiausia reikia ieškoti gilesnių priežasčių, kodėl jie tokiais tampa.

„Jų yra tikrai nedidelis procentas. Ir reikėtų žiūrėti giluminių priežasčių, dėl ko tai įvyksta. Ir dažnai tokie žmonės turi gretutinių rizikų, jie turi priklausomybių, ir tai yra kitos priežastys, bet ne nesugebėjimas susirasti darbo. Tai reikia tas priežastis ir spręsti“, – aiškino I. Ruginienė. 

Ji taip pat sakė nepritarianti kai kurių Seimo narių siūlymui atidėti išmoką mėnesiui, jei darbuotojas be rimtų priežasčių išėjo iš darbo.

„Man atrodo, reikia baigti spekuliuoti tokiais žodžiais: be rimtų priežasčių, išėjo neišėjo. Kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti, kur dirbti ir pas kokį darbdavį. Ir dažnai mes turime tokių situacijų, kai net giluminių priežasčių viešai net nežinome. Turime ir mobingo įvairių apraiškų darbo vietose, turime ir dar gilesnių problemų – seksualinis priekabiavimas. Apie tai mes nekalbam“, – pasakojo I. Ruginienė.

„Man atrodo, kad net būtų nepadoru gvieštis šitų pinigų ir dar, kas blogiausia, mes kalbam apie nemokamus mokesčius, mes kalbam apie šešėlinę rinką. Tai man atrodo, kad būtent tokiomis priemonėmis mes ir skatiname žmones sąžiningai mokėti mokesčius“, – pridūrė ji.

Seimas rudenį turėtų spręsti, ar nuo kitų metų liepos prailginti nedarbo draudimo išmokas ikipensinio amžiaus žmonėms.  

Išmoką siūloma pratęsti dar keturiems mėnesiams – nuo 11-os iki 15-os – bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos yra likę ne daugiau kaip penkeri metai, jeigu jiems nepaskirta išankstinė pensija ir jie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą. Dabar tokios išmokos mokamos ilgiausiai 11 mėnesių. 

Prognozuojama, kad ilgesnę išmoką kasmet galėtų gauti apie 11,4 tūkst. priešpensinio amžiaus bedarbių.

Užimtumo tarnyboje pernai registruota 22,8 tūkst. vyresnių nei 60 metų asmenų, jų vidutinė nedarbo trukmė – 289 dienos (90 dienų ilgesnė nei kitų). Pernai gruodį nedarbo išmoką gavo 11,4 tūkst. 60-65 metų amžiaus žmonių, o vidutinė išmoka siekė 480 eurų

indeliai.lt

