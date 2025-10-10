Gitanas Nausėda pakartojo Regionų ministerijos poreikį

„Jei norime pasiekti tikrą proveržį, turime kryptingai formuoti nacionalinę regioninę politiką. Būtina užtikrinti, kad regioninės plėtros programos asignavimo valdymas atsidurtų vienose rankose, užuot dėl pavienių projektų atskirai sprendžiant šakinėms ministerijoms“, – Regionų forume Prezidentūroje kalbėjo šalies vadovas.
„Galbūt jau tikrai verta turėti regionų ministrą prie Vyriausybės posėdžių stalo, nors žinau, kad ir šitoje auditorijoje požiūris į šio klausimo sprendimą yra vis dar diskusinis. Tikiu, kad naujoji Vyriausybė, rimtai ir atsakingai įvertinusi poreikį, priims teisingą sprendimą“, – pridūrė jis.
Prezidentas taip pat ragino sudaryti galimybes regionų plėtros priemones planuoti „iš apačios į viršų“, pagal savivaldybių, regionų plėtros tarybų ir partnerių tikslus bei poreikius.
Kaip rašė BNS, Regionų ministerijos steigimo idėją G. Nausėda pasiūlė pernai rugsėjį vykusiame Regionų forume. Vėliau jis teigė esantis atviras pasiūlymams atidėti ministerijos steigimą.
„Tokio ar panašaus įrankio šiandien, deja, neturime“, – penktadienį apgailestavo prezidentas.
„Tikrai daug kalbame apie regioninės atskirties, visuomenės poliarizacijos ir fragmentacijos mažinimą, tačiau kryptingai šia kryptimi nedirbame, neužtikriname kokybiškų paslaugų vietos gyventojams. (...) Nepadarėme pakankamai, kad regionai būtų patrauklūs gyventojams likti, o verslui – investuoti“, – kalbėjo G. Nausėda.
Atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė žadėjo steigti tokią ministeriją ir vėliau dokumentuose įsipareigojo tai padaryti iki 2026-ųjų vidurio. Visgi šio įsipareigojimo neliko I. Ruginienės kabineto programoje.
Premjerė jau anksčiau sakė, kad regionų politikos koordinavimui nereikėtų skubėti steigti naujos įstaigos. Jos teigimu, iš pradžių Vyriausybės kanceliarijoje galėtų būti įkurtas už regionų politiką atsakingas padalinys.
Regionų ministerija turėjo būti atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
